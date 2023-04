In Schlangenlinien: 25-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Von: Veronika Macht

Ein 25-Jähriger war alkoholisiert und ohne Führerschein in Erding unterwegs (Symbolbild). © Volkmar Schulz/dpa

Ein 25-Jähriger war alkoholisiert und ohne Führerschein in Erding unterwegs.

Erding – Eine Streife der Erdinger Polizei wurde in der Nacht auf Dienstag gegen 00.20 Uhr auf einen VW Golf aufmerksam, der auf der Dachauer Straße in starken Schlangenlinien fuhr. Der VW, der von einem 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Erding gesteuert wurde, konnte schließlich an der Karlsbader Straße kontrolliert werden.

Hierbei drang laut Polizeibericht starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren nach draußen, weshalb ein bei dem Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert, der auf eine Alkoholisierung von rund 2,8 Promille schließen ließ, also deutlich über dem erlaubten Grenzwert. „Zudem wurde festgestellt, dass der junge Mann seit 2017 keine Fahrerlaubnis mehr besitzt, weil er damals selbst darauf verzichtete“, schreibt die Polizei.

Nachdem die Weiterfahrt unterbunden und das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt worden waren, musste der Mann zur Blutentnahme ins Klinikum Erding. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen verschiedener Verfehlungen.