Crashs mit gestohlenem Transporter

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in der Erdinger Innenstadt den blauen Firmentransporter einer Schreinerei gestohlen. Nach Angaben der Polizei begaben sich die Täter zwischen Mitternacht und 4.15 Uhr auf eine schadensträchtige Spritztour.

Den reichlich verbeulten Lieferwagen ließen sie dann auf der Karlstraße zurück. So wurden beim Ausparken ein anderer geparkter Wagen angefahren, später im Bereich des Rewe-Marktes an der Freisinger Straße ein Sperrpfosten abrasiert und schließlich in der Karlsstraße ein Verkehrsschild und ein Bauzaun beschädigt. Dort blieb der Wagen dann stehen. Hinweise auf die Diebe erbittet die Erdinger Polizei unter Tel. (0 81 22) 96 80.