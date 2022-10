Mann klaut 75 000 Euro teures Auto: Festnahme

Täter fährt schon mit gestohlenem Wagen an

Von Hans Moritz

Schneller Fahndungserfolg für die Erdinger Polizei: Ihr gelang es, einen Autodieb kurz nach der Tat zu verhaften. Er sitzt in Haft.

Erding - Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord teilt mit, dass ein 23-Jähriger bereits am Freitag gegen 14 Uhr bei einem Autohaus in Erding vorstellig geworden sei, um einen gebrauchten Sportwagen zu erwerben – für 75 000 Euro. Es handelt sich um einen Mercedes AMG C64. In einem für ihn günstigen Augenblick schnappte sich der Täter Schlüssel und Fahrzeugpapiere, setzte sich in den Boliden und fuhr davon. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige an der Tankstelle Fürholzen-Ost an der A 9 München–Nürnberg aufgespürt und verhaftet werden.



Die Kripo Erding übernahm die Ermittlungen. Es stellte sich heraus, dass der 23-Jährige mit einem ebenfalls gestohlenen Fahrzeug gekommen war, das er in Tatortnähe zurückließ. Er führte mehrere fremde Kreditkarten, Drogen und ein Pfefferspray mit . Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. ham