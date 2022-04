Betrüger schlagen per WhatsApp zu

Von: Hans Moritz

Teilen

Die Betrüger melden sich am Handy. Der Rat der Polizei: am besten auflegen. © Frank Rumpenhorst/dpa

Es ist eine neue Masche: Betrüger versuchen, ahnungslose Bürger per Messengerdienst wie WhatsApp zu betrügen und um teils hohe Geldbeträge zu erleichtern.

Erding - Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord teilt mit, dass Gauner in den vergangenen Tagen wieder zugeschlagen hätten – in den Landkreisen Erding und Ebersberg.



In einem Fall leider mit Erfolg: Einer 62-Jährigen aus Zorneding ist dabei ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Die Betrüger gaben sich jeweils als vermeintliche Töchter aus.



Die Kontaktaufnahme erfolgte stets über eine neue Telefonnummer. Als Grund hierfür wird häufig ein Defekt oder ein neues Smartphone genannt, erklärt ein Polizeisprecher. Im Verlauf der Konversation werden die Angehörigen gebeten, dringende Rechnungen per Sofortüberweisung zu begleichen. Die ermittelnde Kripo Erding weist darauf hin, dass sich solche Sofortüberweisungen in der Regel nicht mehr stoppen lassen.



Die Polizei rät weiter zur erhöhter Vorsicht, auch vor Anrufen falscher Polizeibeamter und Microsoft-Mitarbeiter. Grundsätzlich sollte man am Telefon keinerlei sensible Daten angeben, sondern lieber auflegen. Echte Polizeibeamte nehmen niemals Bargeld oder Wertsachen an. Im Zweifel sollte man sich bei der Polizei rückversichern. ham