Verdächtiger Metallzylinder in der Sempt

Von: Hans Moritz

Im Bereich der Lukasmühle in Altenerding - hier ein Archivbil - wurde der merkwürdige Gegenstand entdeckt. © Peter Gebel

Sprengstoff-Alarm in der Sempt in Altenerding: Ein 67-Jähriger alarmierte am Montagmittag die Polizei, nachdem er in dem Fluss auf Höhe der Lukasmühle einen verdächtigen Gegenstand gesichtet hatte.

Altenerding - Die Polizei berichtet, dass es es sich um einen blauen Mettalzylinder gehandelt habe. Unter der Kappe ragten zwei Schnüre aus der Kartusche. Eine Bombe?



Die Beamten forderten vorsorglich das Sprengkommando des Bayerischen Landeskriminalamtes an, das den verdächtigen Fund vor Ort unter die Lupe nahm. Die Spezialisten konnten allerdings Entwarnung geben. Es stellte sich heraus, dass es sich um alte militärische Pyrotechnik aus den 60er-Jahren handelte, die Rauch absetzen konnte. Der Gegenstand wurde durch das Sprengkommando geborgen und wird vom LKA vernichtet. Eine Gefährdung für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit, betont ein Polizeisprecher. ham