Erneuter Crash an Unfallschwerpunkt

Von: Hans Moritz

Der Motorradfahrer kam auf der B 388 zu Fall. © Günter Herkner

Im Berufsverkehr hat sich am Donnerstag auf der B388 ein Unfall ereignet - wieder mal an einer neuralgischen Stelle.

Altenerding – Sie gilt als unfallträchtig, die Behörden lehnen einen einmal schon recht konkret geplanten Umbau mittlerweile allerdings wieder ab: die Einmündung der Berghamer Straße auf die B 388. Am Donnerstagmorgen hat es dort ein weiteres Mal gekracht.



Zum Hergang teilt Florian Leitner von der Polizeiinspektion Erding mit, dass ein Erdinger (67) gegen 8.15 Uhr mit seinem Motorrad die B 388 in nördliche Richtung befuhr. Ein 23-Jähriger, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, wollte nach links auf die Berghamer Straße abbiegen und nahm dem Yamaha-Fahrer die Vorfahrt. Zwar kam es zu keinem Zusammenstoß, der 67-Jährige stürzte jedoch beim Brems- und Ausweichmanöver. Der Leichtverletzte wurde vom BRK-Rettungsdienst ins Klinikum Erding eingeliefert. Die Feuerwehr Altenerding sperrte die Bundesstraße halbseitig und band auslaufende Stoffe. Den Schaden am Motorrad gibt die Polizei mit rund 3000 Euro an. Ein Abschlepper transportierte die Yamaha ab. ham