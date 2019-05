Drei Neuwagen aus Autohaus gestohlen

Festnahme auf dem Weg nach Tschechien

von Hans Moritz

Ein 23 Jahre alter Mann aus dem nördlichen Landkreis Erding steht im dringenden Verdacht, mit drei weiteren jungen Männern in der Nacht auf Sonntag in Waldkraiburg gewaltsam in ein Autohaus eingedrungen zu sein und drei Neuwagen entwendet zu haben.