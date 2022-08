Angeblich Europol oder nahe Verwandte: Schon wieder Betrüger am Telefon

Von: Veronika Macht

Schon wieder wurden mehrere Erdinger Landkreisbewohner von Betrügern angerufen (Symbolbild). © Julian Stratenschulte (Symbolfoto)

Schon wieder wurden mehrere Erdinger Landkreisbewohner von Betrügern angerufen. Die Polizei mahnt erneut: Nicht drauf eingehen, auflegen, Polizei informieren.

Erding – Zum wiederholten Male wurden mehrere Erdinger Landkreisbewohner von Betrügern angerufen. Die Polizei berichtet, dass bei den Anrufen am Mittwoch die Betrüger vorgaben, Europolmitarbeiter oder nahe Verwandte zu sein.

Sie versuchten, das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen, um an deren Vermögen oder Daten zu gelangen, indem sie berichteten, ein Angehöriger brauche dringend Geld. Im Falle der vermeintlichen Europolmitarbeiter lautete die Geschichte, dass es zum Identitätsdiebstahl gekommen sei.

Die Angerufenen erkannten die Betrugsversuche, gingen nicht darauf ein und beendeten das Gespräch, so die Polizei. Sie warnt erneut vor derartigen Telefonbetrügern, die unter Vorspielen falscher Tatsachen versuchen, an Zugangsdaten beziehungsweise das Vermögen der Angerufenen zu gelangen. Es wird geraten, am Telefon auf derartige Forderungen nicht einzugehen, aufzulegen und die Polizei zu verständigen.

Auch als vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter geben sich Telefon-Betrüger gerne aus. Erst Anfang Juli war ein Mann aus dem Landkreis auf diesen Trick hereingefallen. Der 65-Jährige gewährte einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter Fernzugriff auf den PC und konnte in der Folge nicht mehr darauf zugreifen.