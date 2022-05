Ohne zu schauen über die Kreuzung

Von: Hans Moritz

Der Rettungsdienst lieferte beide Unfallbeteiligte in die Kliniken Erding und Ebersberg ein. © Hans Moritz

Über 40 000 Euro Schaden und zwei Verletzte sind die Bilanz dreier Unfälle in den vergangenen Tagen in Erding und Bockhorn.

Erding/Bockhorn - Die schwerste Kollision ereignete sich am Montag gegen 6.30 Uhr in der Früh. Ein Walpertskirchener (48) befuhr mit seinem VW-Kombi die Ortsverbindungsstraße von Breitasch in Richtung Papferding (Gemeinde Bockhorn). Als er die Kreuzung mit der Kreisstraße ED 20 überqueren wollte, nahm er einer 42-Jährigen aus dem Ort am Steuer eines VW Polo die Vorfahrt. Sie wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Ebersberg eingeliefert. Der Fahrer kam ebenfalls mit leichten Blessuren ins Erdinger Klinikum. Der Schaden beläuft sich auf 25 000 Euro. Die Feuerwehr Kirchasch war mit 13 Kräften im Einsatz.



Am gleichen Tag gegen 17 Uhr krachte es auf der Taufkirchener Kreuzung in Erding. Ein 22-Jähriger aus Neuötting wollte mit seinem Dacia Logan aus Richtung Dorfen kommend auf die B 388 Richtung Moosinning abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW Golf. Es wurde niemand verletzt, den Blechschaden beziffert die Polizei mit rund 16 000 Euro.



Bereits am Samstag wurde zwischen 15.40 und 16 Uhr eine Unfallflucht begangen – auf dem Parkplatz des Hagebaumarkts im West Erding Park. Ein noch unbekannter Autofahrer war gegen den hinteren linken Radkasten des grauen Honda eines Oberdingers (41) gefahren und hatte sich danach aus dem Staub gemacht – trotz 500 Euro Schadens. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Erding unter Tel. (0 81 22) 96 80. ham