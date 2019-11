Zu blau: Auf der Felge gefahren

Die Erdinger Polizei hat am Sonntag zwei sturzbetrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die nicht mehr in der Lage waren, mit ihren Autos auf der Straße zu bleiben.

Ammersdorf/Eichenkofen – Gegen 4 Uhr kam auf der Staatsstraße 2084 Erding–Dorfen ein Erdinger (49) bei Ammersdorf mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und pflügte durchs Feld. Ein Zeuge rief die Polizei. Bis dahin hatte es der Fahrer nach Hause geschafft. Der Alkomat zeigte einen Promillewert von 2,76 an.

Noch mehr getankt hatte in Kassler, der gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße ED 19 von Erding in Richtung Eitting unterwegs war. Er kam ebenfalls von der Straße ab. Nach der Kollision mit einem Leitpfosten war sein Hinterreifen kaputt, den er auf der Fahrt schließlich verlor. Daraufhin fuhr er auf der Felge weiter, bis er an der Kreuzung mit der Staatsstraße 2331 an einer Straßenlampe landete. Bei ihm zeigte das Messgerät 2,82 Promille an.

Beide Fahrer mussten zur Blutentnahme und werden ihre Führerscheine für viele Monate verlieren. ham