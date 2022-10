Einsatz am Morgen auf B388: BMW kracht mitten im Berufsverkehr auf BMW

Unfall im Berufsverkehr: Auf der B 388 in Altenerding krachte ein BMW ins Heck eines zweiten.

50.000 Euro Schaden binnen 24 Stunden

Von Hans Moritz schließen

Drei Verletzte bei drei Unfällen – das ist die Bilanz der Erdinger Polizei seit Dienstagmorgen. Der Gesamtschaden beträgt über 50.000 Euro.

Erding - Der erste Zusammenstoß ereignete sich Polizeiangaben zufolge am Dienstag gegen 7.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Kemoding in Richtung Rappoltskirchen. An der Einmündung zur Kreisstraße ED 15 übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, es kam zum Zusammenstoß. Den steuerte ein 39 Jahre alter Steinkirchner. Er und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Gegen 18.30 Uhr krachte es dann in Wartenberg. Ein 21-Jähriger aus Wartenberg befuhr mit seinem VW Golf die Kreisstraße ED 26 von Itzling in Richtung Schachtelberg. An der Einmündung zur Kreisstraße ED 2 übersah er ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto. Dessen Fahrer, ein 35-jähriger Kirchberger, wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst lieferte ihn ins Klinikum Landshut ein. Den Schaden beziffert die Polizei mit mindestens 33.000 Euro. Die Feuerwehr Wartenberg war mit 15 Kräften im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden.

B388 nach Unfall im Berufsverkehr gesperrt: BMW kracht auf BMW

Der dritte Unfall spielte sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der B388 an der Straßenmeisterei bei Altenerding ab. Ersten Erkenntnissen zufolge krachte an der Ampel vor der Hohenlindener Kreuzung einem zweiten BMW ins Heck. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Altenerding sperrte eine Sur Richtung Moosinning und band auslaufende Stoffe.

