Frontal in Lärmschutzwand

Von: Hans Moritz

Kein Bild für schwache Nerven: Der Sattelzug kollidierte hinter der Ausfahrt Dorfen mit voller Wucht mit einer Lärmschutzwand. Die Fahrerkabine wurde eingedrückt. © Winfried Ess/FiB

Es grenzt an ein Wunder, dass der Fahrer diesen Unfall überlebt hat:

Dorfen - Als die Rettungskräfte am Donnerstag gegen 21.35 Uhr an der Unglücksstelle auf der A94 zwischen Dorfen und Schwindegg eintrafen, stießen sie auf einen Sattelzug, dessen Führerhaus nahezu komplett von der Lärmschutzwand zerquetscht worden war. Dennoch war es dem Fahrer, einem 60 Jahre alten Niederländer, gelungen, sich aus dem Lkw zu befreien. Er wurde schwer verletzt ins Mühldorfer Krankenhaus eingeliefert.



Die Autobahnpolizei Mühldorf teilt mit, dass der Verletzte ausgesagt habe, er sei von einem andern Sattelzug geschnitten worden. Sein Gefährt kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr noch etwa 200 Meter hinter der Leitplanke weiter, ehe es mit immer noch hohem Tempo in der Wand einschlug.



Für die aufwendige Bergung, an der die Feuerwehren Dorfen und St. Wolfgang sowie das THW beteiligt waren, musste die A94 in Fahrtrichtung Passau bis 5.30 Uhr gesperrt werden. Wegen der Nacht hielt sich der Rückstau aber in Grenzen.



Die Polizei hofft nun auf Zeugenaussagen, um den Unfall aufklären zu können. Sie werden gebeten sich unter Tel. (0 86 31) 3 67 33 10 zu melden. ham