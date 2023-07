B388 bei Erding: Biker in Lebensgefahr

Von: Hans Moritz

Ärzte und Sanitäter versorgen den schwerstverletzten Motorradfahrer. Auf der B388 war der Taufkirchener (26) von einem Rentner frontal erfasst worden. © Günter Herkner

Ein vermutlich betrunkener 70-Jähriger hat am Freitagabend auf der B 388 einen schweren Unfall verursacht, bei dem ein Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat.

Erding - Zum Hergang teilt Mirjam Voigt von der Polizei Erding mit, dass der Erdinger mit seinem Renault in Richtung Erding gefahren sei. Kurz nach dem Weiler Emling (Bockhorn) setzte er gegen 18.30 Uhr trotz Gegenverkehrs zum Überholen an. Einem Moosinninger (63) gelang es noch, seinen BMW abzubremsen und auszuweichen. Nicht aber der dahinter fahrende Taufkirchener mit seiner Kawasaki. Das Motorrad raste frontal in den Renault des Erdingers. Möglicherweise touchierte er auch das Heck des BMW.



Der 26-Jährige flog mehrere Meter durch die Luft. Er erlitt ein Polytrauma. Anfangs war nicht klar, ob er den Unfall überleben wird. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle flog der ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 1 den jungen Mann ins Klinikum Harlaching. Mittlerweile ist er laut seiner Ärzte außer Lebensgefahr.



Ein Gutachter ordnete ein Gutachten und die Beschlagnahmung der Fahrzeuge an. Dafür war die B388 viereinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Bockhorn regelte den Verkehr. ham