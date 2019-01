„Unendlich viele“ Ignoranten

Polizei verschärft Kontrollen

von Hans Moritz schließen

Zwei neue Einbahnregelungen gelten seit einigen Wochen in der Stadt: auf der Landshuter Straße in der Altstadt sowie der Langen Feldstraße in Altenerding. Das Problem: Viele Autofahrer ignorieren das Verbot der Durchfahrt. Polizei und Ordnungsamt greifen jetzt durch.