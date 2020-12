Positives aus der Pandemie

Sorgen um die Gesundheit, deutliche Beschränkungen im Alltag – viele sind froh, dass das Corona-Jahr 2020 endlich zu Ende ist. Aber die Krise hat auch positive Auswirkungen. Wir zeigen acht Menschen, die das Beste draus gemacht haben.

Mehr Sport

Schon im ersten Lockdown hat Helene Barth (59) aus Langengeisling durch die Schließung ihres Strickcafés am Zehmerhof gewonnene Zeit für mehr Sport genutzt. „Ich bin öfter zum Laufen gegangen und habe viel im Garten gearbeitet. Super sind auch die Onlinekurse vom Sportpark Schollbach, die ich zweimal pro Woche mit Gymnastik und RückenFit daheim machen kann; das ist eine Steigerung um 100 Prozent“, erzählt sie schmunzelnd. Auch ihre kreative Leidenschaft kann die Hobbyimkerin noch mehr ausleben: „Ich habe immer zu wenig Zeit für Lesen, Stricken und Nähen gehabt. Wenn schon Corona sein musste, dann nutzte ich die Ruhe für kreative Dinge, um wieder Kraft zu sammeln.“ Zum Positiven hat sich auch das Einkaufsverhalten verändert. „Wir kaufen noch mehr in regionalen Hofläden, das macht Spaß, und die ganze Familie macht mit“, freut sich Helene Barth. pge

Zeit für die Familie

Vor sechs Monaten hat Janine Bach aus Erding ihr zweites Kind bekommen – mitten in der Corona-Zeit. Da war die 30-Jährige, die bei der Therme Erding angestellt ist und nebenbei selbstständig als Fotografin, Mediengestalterin und Hochzeitssängerin arbeitet, schon einige Zeit in Elternzeit. Ihr Mann Benno Bach (34), der in der Hotelbranche arbeitet, war aufgrund der Corona-Einschränkungen ebenfalls daheim. „Insofern hat das für uns ganz gut gepasst. Wir haben in der Corona-Zeit das Daheimsein und den Familienalltag sehr genossen. Das hatte durchaus viel Positives“, erzählt Janine Bach. vam

Weihnachtsprogramm

„Für mich hatte diese Krise definitiv auch was Positives. Als mir klar war, dass sich dieses Desaster noch Monate hinziehen wird, habe ich mir, um nicht völlig trübsinnig zu werden, ein Projekt gesucht, das mit diesem ganzen Wahnsinn nichts zu tun hat“, erzählt der Dorfener Kabarettist Alfred Mittermeier (56). „Seit über zehn Jahren habe ich vor, ein Weihnachtsprogramm zu schreiben. Bislang fehlte mir die Zeit dafür. Im Frühjahr habe ich damit begonnen, und am 23. Dezember war ich fertig. Quasi eine Punktlandung. Es war für mich eine Genugtuung, Corona symbolisch den kabarettistischen Stinkefinger zu zeigen.“ and

Kochen als Hobby

„Ja, es war 2020 nicht alles schlecht. Zum Beispiel kann ich meinen Tag deutlich besser planen, denn ich bin nicht komplett vom Stundenplan abhängig, zumindest wenn wir Distanzunterricht haben“, sagt Felix Wiedenhofer (15). „Ich bin nicht der Frühaufsteher, also kommt es mir gelegen, dass ich mir zumindest den Schulweg an Zeit spare. Außerdem bin ich mehr auf mich selbst gestellt, und das hilft mir, mich zu organisieren“, ergänzt der Schüler aus Dorfen. Und: „Tatsächlich habe ich auch das Kochen als mein Hobby entdeckt. Da die Mensa zu ist, ich aber ständig Hunger habe, bin ich zuhause in der Küche kreativ geworden.“ and

Kinder halten Abstand

Den Mikrokosmos am Kronthaler Weiher kennt Gabi Spyra als Inhaberin der Trampolinanlage schon lange. Aber nun kam Neues hinzu. „Ich habe in diesem Corona-Jahr gelernt, dass die Kinder besonders gut darauf achten, immer den Abstand zu halten“, erzählt die 57-Jährige. „Unsere Anlage hat sechs Felder, die beiden mittleren hatten wir in den ersten Wochen gesperrt, sodass wir gut drei Meter Abstand hatten. Die Kinder haben extrem aufgepasst, dass sie selbst sich und auch alle daran halten.“ Und wie lief der Weiher-Sommer? „Nach acht Wochen Lockdown war so viel los wie nie zuvor – nicht nur auf dem Trampolin, sondern auf dem gesamten Gelände. Die Leute kamen bis aus München.“ Interessant fand sie auch den unterschiedlichen Umgang mit Corona: „Die einen waren so ängstlich, dass ich mich gefragt habe, warum sie überhaupt an den Weiher gingen. Andere waren viel zu nachlässig.“ Beides sei übrigens keine Frage des Alters, meint Spyra und fügt hinzu: „Wir haben im Lockdown die komplette Anlage hergerichtet. Die Bänke und Tische haben wir, glaube ich, fünfmal gestrichen.“ pir

Mehr Wertschätzung

„Die Wertschätzung der Eltern unserer Arbeit gegenüber ist deutlich gestiegen“, freut sich Annett Taubert (53), Leiterin der Grund- und Mittelschule Forstern. Vor Corona sei Schule einfach gelaufen, „die Lehrer waren halt da“. Diese Denkweise habe sich durch das Homeschooling verändert: „Wir sind für die Kinder da, und das ist mehr als nur Service, das ist auch Profession und Berufung. Nur Arbeitsblätter verteilen und Lehrvideos zuschicken ist eben nicht die Summe von Unterricht.“ Positiv sieht Taubert auch, dass Schüler wie Lehrer täglich mehr lernen, digital zu arbeiten. Lehrerkonferenzen via Internet seien oft kürzer und effizienter als in Präsenz und laufen sogar so gut, dass man auch nach Corona online konferieren will – „nicht nur, aber in manchen Situationen ist das unkomplizierter“. Ein weiterer positiver Aspekt der Krise: Die Hygiene sei deutlich mehr im Bewusstsein: „Seitdem wir so viel lüften und aufs Händewaschen schauen, sind die Kinder viel weniger krank“, sagt Taubert. Trotz der täglich neuen Herausforderungen und der häufigen Unplanbarkeit des Schulgeschehens, die sie jeden Tag zu meistern habe, gehe sie gern in die Schule. „Weil mir wichtig ist, dass die Kinder lernen können und Halt haben.“ Das alles sei nur mit einem tollen Leitungsteam, engagierten Lehrern, einer stets einsatzbereiten Sekretärin und gutem Servicepersonal möglich. „Jeder gibt hier sein Bestes. Trotz Kontaktbeschränkungen ist meiner Meinung nach der wertschätzende und offene Umgang mit allen der Schlüssel für ein gelingendes Miteinander“, ist Taubert überzeugt. vam

Treue Kampfrichter

„Es war schon ein Jammer, dass viele Wettkämpfe ausgefallen sind, auf die sich unsere Athleten vorbereitet haben“, sagt Kerstin Weber (58). Der Vorteil der Leichtathletik sei aber gewesen, dass viele Disziplinen auch während der Corona-Pandemie leichter ausgeübt werden konnten als etwa Hallen- oder Kontaktsportarten, erklärt die Trainerin des TSV Erding. „Gerade im Bereich der U 14 haben wir Zulauf aus anderen Sportarten wie Turnen oder Karate erhalten. Leider konnten dann aber auch wir nicht mehr trainieren.“ Riesig gefreut habe sich der komplette Verein, dass er die bayerischen Meisterschaften durchführen konnte. „Und dass wir uns dabei – wie immer – auf unsere vielen ehrenamtlichen Kampfrichter verlassen konnten.“ Das Foto oben zeigt Weber bei den bayerischen Meisterschaften mit dem DLV-Generaldirektor Sport, Indriss Gonschinska. Dass er ins Stadion gekommen ist, „hat mich so gefreut“. pir

Entschleunigung

„Die Natur hat eine kleine Verschnaufpause bekommen“, sagt Gabriele Betzmeir, Allgemeinärztin und Vorsitzende der Kreisgruppe Erding des Bund Naturschutz (BN). Beispielsweise hätten sich die Menschen nun genau überlegt, welchen Flug sie buchen oder eben lieber nicht. Sie hätten sich zuhause schöne Winkel in der Natur gesucht. „Ich wohne in Aufkirchen. Man kann jetzt in alle Richtungen radeln, ohne dass man einen Gehörschaden kriegt“, sagt die 64-Jährige, die überzeugt ist: „Die Entschleunigung war positiv für uns.“ Ein Nachteil sei für den BN aber gewesen, dass es keine Jahreshauptversammlung gegeben habe und auch keine Einnahmen aus Sammlungen. „Dafür kamen sachbezogene Spenden für Blumenwiesen. Die Leute wollen vor ihrer Haustür was sehen. Das ist ein tolles Signal.“ mas