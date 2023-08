Post und Sparkasse in Altenerding schließen

Von: Hans Moritz

Nach 26 Jahren ist Schluss an der Zugspitzstraße: Erdin Caker schließt seinen Laden samt Poststelle. © Hans Moritz

Erdings größter Stadtteil Altenerding mit über 14 000 Einwohnern steht erneut vor einem Umbruch: Sowohl die Sparkasse am Hofmarkplatz als auch die Poststelle an der Zugspitzstraße schließen.

Altenerding - Die Lücke schließen soll die neue und nach wie vor im Bau befindliche Rewe-Filiale an der Ardostraße.



Im Ferienausschuss des Stadtrates berichtete Hans Balbach (Erding Jetzt), dass er gehört habe, dass die Poststelle an der Zugspitzstraße zum Jahresende schließen werde. Dieses Gerücht hatte auch andrea Loher von der Stadtverwaltung schon gehört. Sie konnte jedoch davon berichten, dass es im Rewe-Markt eine Anlaufstelle für Briefe und Pakete geben solle. Es ist Trend, dass der DHL-Konzern seine Dienstleistungen in Supermärkten ansiedelt, in Erding etwa im Kaufland, im Semptmarkt (Edeka), bei Feneberg und im Rewe am Rennweg.



Die bisherige Anlaufstelle befindet sich in dem Restposten-Laden von Erdin Caker. Der erklärte auf Anfrage unserer Zeitung: „Wir sperren zum Jahresende zu.“ Der Geschäftsbetrieb sei seiner Familie zu anstrengend geworden. Damit geht in Altenerding eine Ära zu Ende. Caker hatte das Geschäft am 12. Dezember 1996 eröffnet, vor 26 Jahren. Er könne noch nicht sagen, was aus dem Geschäft werde.



Damit vergrößert sich der Leerstand in der Siedlung. Denn bereits vor zwei Jahren schloss die direkt benachbarte Rewe-Filiale. Die Räume stehen seither leer. Von der Geschäftszeile bleiben dann nur noch der Schreibwarenladen und die Apotheke übrig.



Neuer, zentraler Versorger in Altenerding: Der Rewe-Markt an der Ardeostraße soll Mitte November öffnen. © Hans Moritz

Bei Postsachen gibt es schon seit Jahren Engpässe in Erding. Die Hauptstelle an der Dorfener Straße ist chronisch überlastet. Seit einem Brand vor einigen Wochen ist die Filiale im Kino-Gebäude geschlossen. Der Termin der Wiedereröffnung steht noch nicht fest.



Die Post ist nicht die einzige Filialschließung in Altenerding. Die Sparkasse Erding-Dorfen zieht sich Ende Oktober ganz vom Standort Hofmarkplatz zurück. Persönliche Beratung gibt es dort schon länger nicht mehr, nun sollen auch die Geldautomaten und Kontoauszugdrucker abgebaut werden. Auf einem Aushang in der Bank heißt es, dass dafür wiederum im nur gut 200 Meter entfernten Rewe-Markt Automaten installiert würden.



Der Neubau des einstigen Tengelmann beziehungs Edeka entwickelt sich zu einer längeren Geschichte. Mit dem Abriss war bereits im Januar 2022 begonnen worden. Ursprünglich war von einem Eröffnungstermin im Oktober 2022 die Rede – der ist lange verstrichen. Nun soll es Mitte November soweit sein, teilt Konzernsprecherin Ursula Egger auf Anfrage mit. Ein Grund für die Verzögerung ist nach Informationen unserer Zeitung ein beträchtlicher Wasserschaden auf der Baustelle. An der Ardeostraße wird sich nicht nur Rewe niederlassen, sondern auch die Bäckerei Höflinger sowie als Pächter des Komplexes die Münchner Großmetzgerei Vinzenz Murr. Beide waren bereits im Edeka vertreten. ham