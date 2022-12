Premiere für den Winter-Märchenmarkt in Erding

Von: Lea Warmedinger

Freuen sich auf den neuen Markt: die Veranstalter Sascha und Daniela Kolmikow (hinten, v. l.) mit Sohn Lennox-Luis. Detlef Mangels (l.) ließ sich von Maskenbildner Kolmikow in eine Märchenfigur verwandeln. © lea Warmedinger

In Erding kann man Anfang Januar Frau Holle, Räuber Hotzenplotz, aber auch Drachen und Zwergen begegnen. Sascha und Daniela Kolmikow veranstalten erstmals einen Winter-Märchenmarkt.

Erding – Auf dem Erdinger Christkindlmarkt gibt es im Januar eine völlig neue Veranstaltung: Das Friseur-Ehepaar Sascha und Daniela Kolmikow, das am Kleinen Platz einen Barbershop & Hairclub betreibt, veranstaltet von Donnerstag bis Sonntag, 5. bis 8. Januar, einen Winter-Märchenmarkt. Dort kann man Frau Holle, Räuber Hotzenplotz oder Hänsel und Gretel begegnen.

„Wir wollen Kinderaugen leuchten sehen und Erwachsene ihren Alltag vergessen lassen“, erklärt Maskenbildner Sascha Kolmikow seine Beweggründe. „Die Besucher sollen das Gefühl haben, in einem Erlebnispark zu sein.“ Seit eineinhalb Jahren arbeite er an der Planung, erzählte er am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit seiner Frau hat er ein umfangreiches Programm zusammengestellt.

Das Spektakel beginnt mit einer Märchenparade und einem Elfentanz der Tanzwelt Erding. Auf drei Bühnen treten ein Geschichtenerzähler, ein Kinderzauberer, ein Feuerspucker- und magier auf. Außerdem trägt eine Schamanin Geschichten und Bräuche der Indianer vor. Außerdem kündigt Kolmikow eine drei Meter große Drachenfigur und eine Zwergen-Grotte an. Besonders tapfere Kinder können sich zum Ritter schlagen lassen.

Für Musik sorgen die Mittelalter-Bands Neumentroll und Totus Gaudeo. Das Kolmikow-Team schminkt Kinder zu Märchenfiguren. Außerdem können sie mit Künstlerin Elisabeth Lex Märchenbilder malen.

„An den Ständen gibt es verschiedene Speisen und Getränke. Zudem werden Trinkhörner, Ritterschwerter, Perlenschmuck, Drachen- und Elfenfiguren und vieles mehr verkauft“, zählt Kolmikow auf. An jedem Stand gebe es ein Produkt mit 50 Cent Preiserhöhung. Dieser Erlös werde an die Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Erding gespendet. Zudem gibt es einen Wunschbrunnen. Wer dort Münzen hineinwirft, spendet ebenfalls.

Der Eintritt ist frei. Der Markt hat von Donnerstag bis Samstag täglich von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet.