BMW hebt ab und schlägt mit 140 km/h in Baum ein

Ein entsetzlicher Unfall hat sich Freitagnacht auf der Staatsstraße 2331 Erding–Hörlkofen ereignet. Ein 36 Jahre alter Erdinger schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Der Einsatz forderte von Feuerwehr und Rettungsdienst einen extremen Aufwand. Ursache dürfte stark überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein.

Pretzen – Nach bisherigen Ermittlungen der Erdinger Polizei war der Erdinger mit einem 5er BMW in Richtung Erding unterwegs. Kurz vor der Abzweigung Pretzen verlor der Fahrer gegen 23.15 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen – bei offensichtlich stark überhöhten Tempo. Die Tachonadel blieb bei 140 km/h stehen, die tatsächliche Geschwindigkeit dürfte noch höher gewesen sein.

Der BMW wurde von der Einmündung eines Feldwegs regelrecht ausgehebelt. Die Limousine hob ab und flog zirka 30 Meter weit. Gestoppt wurde sie erst von einem massiven Baum, in dessen Stamm der Wagen in etwa 1,50 Meter Höhe einschlug. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Stamm brach. Der Baum fiel auf das Auto.

Ersthelfer zückt Feuerlöscher

Unmittelbar danach kam ein Kleinbus an der Unfallstelle vorbei. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und erstickte den aus dem völlig deformierten Motorraum dringenden Qualm mit einem Handfeuerlöscher.

Als Erstes traf eine Streife der Erdinger Polizei ein. Zu diesem Zeitpunkt war der Fahrer nicht mehr bei Bewusstsein, die Beamten konnten ihn aber aus der Bewusstlosigkeit zurückholen. Wenig später trafen die Feuerwehr Altenerding, das BRK Erding mit Notarzt und der Malteser Hilfsdienst vom Flughafen ein.

Retter müssen erst Baum zersägen. ehe sie zum Opfer gelangen

Es begann eine aufwändige Rettung – und ein Kampf gegen die Zeit. Der Fahrer war kopfüber im Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehrleute mussten zunächst den Baum Stück um Stück zersägen, um überhaupt zu dem Verletzten gelangen zu können. Erst nach einer guten Stunde konnte er befreit werden.

Im Rettungswagen wurde er erstversorgt, ehe ihn der DRF-Rettungshubschrauber Christoph München mit einem Polytrauma ins Klinikum Großhadern flog. Nach Angaben eines Notarztes erlitt der 36-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen unter anderem am Kopf.

Kindersitz zum Glück leer

Im Wagen befand sich auch ein Kindersitz. Doch zur Erleichterung aller stellte sich schnell heraus, dass der Mann alleine im Fahrzeug saß. Es gibt allerdings Hinweise, dass er alkoholisiert gewesen sein könnte.

Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. Die Staatsstraße war bis tief in die Nacht komplett gesperrt. Am BMW entstand Totalschaden, der Wagen wurde völlig zerfetzt. Die Trümmerteile lagen weit verstreut. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40 000 Euro.ham