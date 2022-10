Projekt Klasse geht wieder an den Start

Bei Schulbesuchen erklären Redakteure, so wie hier Redaktionsleiter Hans Moritz (r.) in der Mädchenrealschule Heilig Blut, wie eine Zeitung entsteht und worauf man bei der Mediennutzung achten sollte. © Peter Bauersachs

Unterricht ganz praxisnah: Der Erdinger/Anzeiger kommt wieder in die Schulen. Das müssen Lehrer jetzt wissen!

Erding - Wie kommen die Nachrichten aus der Heimat und der Welt in den Münchner Merkur und den Erdinger/Dorfener Anzeiger? Wer macht die Zeitung, und wie geht das überhaupt? Welche Rolle spielen die digitalen Medien? Wie lernt man, Nachrichten einzuordnen und die Quelle zu bewerten? Antworten auf diese Fragen gibt unser Medienprojekt „Klasse“, an dem in den vergangenen 20 Jahren 150 000 Schüler teilgenommen haben. Jetzt geht es wieder los.



Das Projekt Klasse richtet sich vor allem an 7. bis 10. Klassen an Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien, steht aber auch allen anderen Schulen und Jahrgangsstufen offen. Im vergangenen Jahr haben 300 Klassen aus unserem Verbreitungsgebiet teilgenommen.



Es geht ums Zeitunglesen – und um viel mehr. Wir liefern wir den Erdinger/Dorfener Anzeiger in Klassenstärke in die Schule, dazu gibt es das ePaper, den digitalen Merkur. Umfangreiche Projektunterlagen helfen den Lehrern, den Unterricht so zu gestalten, dass sie mit ihren Schülern die Zeitung richtig erforschen können. Wie sind Nachrichten aufgebaut, wie sind die Journalisten wohl an ihre Informationen gekommen - und wie schreibe ich eine gute, lebensnahe Reportage? Welche Rolle spielt die Presse in einer demokratischen Gesellschaft? Jeden Donnerstag findet über die Plattform Edudip ein 45-minütiger Livestream statt.



Anmelden können sich interessierte Lehrer unter Tel. (089) 5 30 66 56 oder im Internet unter www.merkur.de/klasse. Die Teilnahme ist ab sofort möglich, die Termine sind über das gesamte Schuljahr verteilt. Im Projektzeitraum erhalten alle Schüler täglich die Zeitung sowie einen kostenfreien Zugang zum „ePaper“, der digitalen Version der Zeitung zum Blättern im Internet. red