Mann wollte Ehefrau mit Ast erschlagen

Erding - Wegen versuchten Mordes muss sich ein 68-Jähriger aus dem Landkreis Erding ab morgen vor Gericht verantworten.

Es war ein Freitagnachmittag im vergangenen Oktober, als der damals 67-jährige Mann aus dem nördlichen Landkreis seine Ehefrau (62), von der seit einigen Wochen getrennt lebte, auf einem Parkplatz an der Franz-Brombach-Straße im Westen Erdings angriff. Nach Recherchen der Kripo hatte er sie dort abgepasst und schlug von hinten auf sie ein. Dazu benutzte er einen Ast, den er sich eigens dafür zurecht geschnitzt hatte.

Der Mann traf seine überraschte Frau damit am Kopf und am Oberkörper und schlug auch noch weiter zu, als sie schon am Boden lag. Die Frau zog sich bei diesem Angriff erhebliche Verletzungen zu. Sie hat es wohl dem Eingreifen von Passanten, die zufällig vor Ort waren und die Tat beobachteten, zu verdanken, dass ihr Mann von ihr abließ. Die Polizei hatte damals berichtet, dass es den Zeugen nur mit Mühe gelungen sei, den Täter von seinem Opfer zu trennen. Anschließend verständigten sie die Polizei.

Daraufhin flüchtete der Mann, stellte sich aber wenig später bei der Polizeiinspektion Erding und gab den Angriff zu. Als Grund dafür nannte er erhebliche Differenzen im Zusammenhang mit der geplanten Scheidung. Er wurde festgenommen. Seine Frau erlitt bei dem brutalen Angriff unter anderem erhebliche Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Recherchen der Kripo verstanden sich die Eheleute schon lange nicht mehr. So hatte es wenige Tage vor dem tätlichen Angriff einen Streit zwischen den Eheleuten gegeben. Der war offenbar so heftig, dass sich die Frau von ihrem Noch-Ehemann bedroht fühlte und ihn deshalb anzeigte.

Am morgigen Donnerstag um 9 Uhr beginnt vor dem Landgericht Landshut der Prozess. Den Vorsitz hat Richter Markus Kring. Der Angeklagte (68) muss sich in der öffentlichen Hauptverhandlung wegen versuchten Mordes verantworten. Dieser Tatbestand setzt vorsätzliches Handeln voraus. Das heißt, der Täter will das Opfer töten beziehungsweise es ist ihm bewusst, dass seine Handlung den anderen das Leben kosten kann.