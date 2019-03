Jeder Patient ist voller Erinnerungen

Puppendoktorin Ute Geier hat in ihrer Sprechstunde beim Erdinger Anzeiger zum Teil jahrzehntealte Puppen und Stofftiere versorgt. Jeder einzelne Patient steckt dabei voller Erinnerungen.

Erding– Helene heißt die kleine Patientin. Immerhin rund 70 Jahre hat sie auf dem Buckel, und ist damit eine der ältesten Puppen, die zur Puppen- und Bärendoktorin Ute Geier in Behandlung gegeben wurde. Geier war am Freitag mit ihrer Praxis in unserer Redaktion zu Gast.

„Die Augen sind in den Kopf gefallen“, meint Besitzerin Therese Braun – und tatsächlich, sobald die kleine Helene bewegt wird, klappert es. Doch das Entkleiden der Patientin zeigt, dass der Zahn der Zeit weit mehr Schaden angerichtet hat als zunächst angenommen. Die Füllung tritt schon aus den Händen hervor, obwohl ihr Körper schon einmal neu überzogen worden ist.

+ Das Arztzimmer ist voll: Viele viele Puppen warten, bis Ute Geier Zeit für sie hat. © Sophia Huber

Mit fachmännischem, aber besorgtem Blick mustert Geier die Puppe. „Da müssen wir den Körper ersetzen“, lautet ihre Diagnose. „Das kann man nicht mehr so ohne Weiteres reparieren.“ Einen dreistelligen Betrag kostet das, doch Therese Braun nickt, ohne zu zögern. Zu viele Erinnerungen sind mit dieser Puppe verbunden. „Die habe ich bekommen, als mein Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam“, erzählt die 77-Jährige. „Das verbinde ich immer mit ihr.“

Helene ist in dieser Sprechstunde ein besonderer Patient. Die Routinebehandlung der kleinen und größeren Patienten beinhaltet meist eher neue Gummis in den Gelenken oder neue Augen. „Das dauert zwischen einer Viertelstunde und zwei Stunden. Es kommt auf die Puppe an“, erklärt Geier. Doch Helene muss noch ein bisschen auf ihre Reparatur warten: Der Körper muss erst bestellt werden.

+ Mit Nadel und Faden geht die Puppendoktorin zu Werke. © Sophia Huber

Die provisorische Werkstatt im Konferenzraum des Medienhauses ist voll. Manche Puppen haben keinen Platz mehr auf den Stühlen ergattern können und warten geduldig auf dem Boden, bis die Doktorin Zeit für sie hat. Aber Geier winkt ab. „Heute ist es noch entspannt. Da hatte ich schon wesentlich stressigere Tage.“

Auch Stofftiere kommen zu ihr in Behandlung. So wie Bärli, ein Teddybär, der bereits stolze 56 Jahre alt ist. „Ich habe ihn zu meiner Geburt bekommen“, erzählt Rita Gabler. Nun braucht er dringend neue Hände und Füße, Geier näht ihm zusätzlich noch einen neuen Mund. „Jetzt lacht er wieder schön“, freut sich Gabler.

+ Neue Hände und Füße hat Patient Bärli bekommen. © Sophia Huber

Die pflegerische Leiterin des Palliativ Teams Erding weiß, wie wichtig Stofftiere sind. „Wir haben oft demente Patienten, die sehr an ihren Stofftieren hängen. Diese Spielzeuge vermitteln ein besonderes Gefühl von Zärtlichkeit aus der Kindheit.“ Geier kann das nur bestätigen. Viele ihrer Kunden kommen mit Demenzkranken und bringen deren alte Puppen und Stofftiere vorbei. Sie tut dann ihr Bestes, um sie zu retten. Denn Stofftier und Puppe sind eben nicht einfach nur Spielsachen. Das bestätigt auch die nächste Kundin, die bereits im Flur wartet – ohne Zweifel mit einem neuen Notfall in der Tasche.

Sophia Huber