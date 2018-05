Qualmende Kupplung löst Großeinsatz aus

Rückwärts eine Tiefgaragenauffahrt hinauf - für den einen oder anderen Autofahrer ist das nicht leicht. Zu ihnen gehört 67-jährige Rentnerin. Ihr Manöver löste einen Großeinsatz aus.

Aufhausen – Kupplung langsam kommen lassen – diese Lektion aus der Fahrschule war für eine 67-jährige Autofahrerin anscheinend schon zu lange her. Mit ihrer Fahrweise erzeugte die Rentnerin in der Tiefgarage des Hotels an der Schloßallee in Aufhausen reichlich Qualm löste am Samstagnachmittag die Brandmeldeanlage und damit einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei aus.

Weil das Tiefgaragentor nicht geöffnet hatte, fuhr die 67-Jährige laut Polizei die Garagenauffahrt wieder zurück. Das Fahrmanöver beanspruchte die Kupplung des Autos jedoch über das normale Maß hinaus, es fing zu rauchen. Die Feuerwehren Erding, Altenerding, Oberding und Schwaig sowie der Rettungsdienst und die Polizei wurden auf den Plan gerufen. Personen kamen nicht zu Schaden, das Auto musste angeschleppt werden.

