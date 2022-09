Querflötist Manfred Ludwig: Vom Festspielhaus direkt nach Erding

Triokonzert im Museum Erding

Von Veronika Macht

Querflötist Manfred Ludwig spielt am Gewandhausorchester in Leipzig. Für ein Gastspiel kommt der Langengeislinger am 3. Oktober nach Erding.

Erding – Seine musikalischen Wurzeln liegen in der Kreismusikschule Erding. Hier hat er schon als Bub Flötenspielen gelernt. Inzwischen ist Manfred Ludwig aus Langengeisling fester Bestandteil des Gewandhausorchesters in Leipzig, das international zu den führenden Orchestern gehört und als weltweit größtes Berufsorchester gilt. Seit einigen Jahren spielt er zudem im Sommer bei den Bayreuther Festspielen.

Am Montag, 3. Oktober, gastiert der 38-Jährige mit der Erdinger Harfenistin Barbara Pöschl-Edrich und Bratschistin Julia Ruge, Mitglied des Freien Landesorchesters Bayern, mit einem Konzert des Vereins KammerKonzerte Erding e.V. im Museum Erding. Zu Gehör kommen Werke des Barocks bis ins 20. Jahrhundert. Wir sprachen mit dem Flötisten über seine Musik, über die Corona-Zeit ohne Konzerte und wie es ist, in der Heimatstadt aufzutreten.

Herr Ludwig, Sie waren länger nicht musikalisch in Erding zu hören. Wann waren Sie zuletzt zu Gast?

Das war im März 2018 in der Stadthalle mit dem Querflötenensemble Quintessenz. Seit inzwischen sechs Jahren bin ich dort festes Mitglied, nachdem ich in den Jahren davor schon auf verschiedenen Positionen immer mal wieder ausgeholfen hatte. Kürzlich durften wir sogar in Chicago spielen, dort waren wir von der National Flute Association, der größten Flötenorganisation der Welt, anlässlich deren 50. Jubiläums zu einem Kongress eingeladen.

Und jetzt Erding. Worauf dürfen sich die Besucher freuen?

Wir spielen Claude Debussys Triosonate, seine letzte vollständige Komposition und ein Standardwerk für diese Besetzung. Außerdem bringen wir die „Pièces de clavecin en concerts“ von Jean-Philippe Rameau, die Komposition „Zodiac Trio“ des Walisers William Mathias, Peter I. Tchaikovskys Barcarolle aus „Les saisons“ und Astor Piazzollas „Night-Club 1960“ zu Gehör.

Wie ist diese Auswahl zustande gekommen?

Das hat sich im Gespräch mit Barbara Pöschl-Edrich ergeben, denn die Zusammenarbeit war eigentlich schon für Ostern 2020 geplant. Aber dann kam ja bekanntlich der erste Lockdown, und das Konzert wurde abgesagt.

Apropos Lockdown: Als Berufsmusiker waren Sie von den Einschränkungen besonders betroffen.

Das stimmt. Die Musik- und Kulturszene gilt als nicht systemrelevant, also war auch das Gewandhaus in den Lockdowns geschlossen und wir Musiker in Kurzarbeit.

Wie haben Sie diese Zeit genutzt?

Im Lockdown Anfang 2021 habe ich gemeinsam mit meiner Kollegin Tahlia Petrosian ein Projekt ins Leben gerufen, eine komplett neue Konzertreihe mit dem Titel „Resonate“, wo auch andere Kunstformen vorkommen. Es richtete sich speziell an ein Online-Publikum, denn Konzerte im klassischen Sinn waren ja nicht möglich.

Worum ging es in diesem Projekt?

Künstler haben – inspiriert von unserer klassischen Musik – Werke erschaffen. Dazu konnten die User aktiv per Online-Chat mitmachen. Es war nicht nur ein Projekt während der Lockdown-Zeit, sondern auch eine Art Experiment: Wir wollten schauen, welche Formate für das 21. Jahrhundert nötig und vom Publikum vielleicht auch gewünscht sind.

Also stirbt das klassische Konzert im Konzerthaus mit Publikum vor Ort aus?

Nein, ich bin davon überzeugt, dass das klassische Konzert nie aussterben wird. Aber die Menschen werden immer digitalaffiner. Um sie zu erreichen, muss man auch mal was anderes anbieten. Der Markt für so etwas ist auf jeden Fall da. Vor allem die kleineren Orchester experimentieren viel mit Digitalformaten und auch mit Künstlicher Intelligenz, und das Publikum ist offener dafür, als man denkt.

Also geht es vor allem um das jüngere Publikum.

Genau, und um junge Leute für klassische Musik zu begeistern, muss man einfach viel mehr auch digital ausprobieren. Wenn Corona etwas Gutes hatte, dann dass durch die Pandemie die Digitalisierung nach vorne katapultiert wurde – auch im kulturellen Sektor. Das müssen Kulturschaffende begreifen, und diese neuen Wege müssen gegangen werden.

Sie spielen beim Gewandhausorchester in Leipzig die zweite Flöte. Wie war Ihr Werdegang bisher?

Meine musikalischen Wurzeln liegen in der Kreismusikschule Erding und bei meiner langjährigen Lehrerin Claudia Góndola de Hackel, ohne deren Förderung und Forderung ich es niemals in diesem Beruf geschafft hätte. Nach einem Jungstudium bei Philippe Boucly am damaligen Richard-Strauss-Konservatorium studierte ich nach dem Abitur bei Andrea Lieberknecht an der Musikhochschule in Hannover. Orchestererfahrung sammelte ich bereits in der KMS und später bei Jugendorchestern in München sowie den großen Jugendorchestern von Bayern und der Bundesrepublik. In Leipzig war ich anfangs Elternzeitvertretung als stellvertretender Soloflötist, nach dem Probespiel folgte die Festanstellung.

Und bis vor zehn Tagen hatten Sie noch ein Engagement bei den Bayreuther Festspielen.

Ja, erstmals habe ich vor fünf Jahren eine Einladung ins Orchester der Bayreuther Festspiele erhalten und war auch heuer wieder dort. Es ist jedes Mal eine Ehre, mitwirken zu dürfen. Dort kommen so viele Mitglieder verschiedener Orchester mit ihren eigenen Klangvorstellungen zusammen und schaffen es innerhalb kürzester Zeit, den typischen Bayreuther Klang zu entwickeln – das ist einfach faszinierend, und es macht großen Spaß.

Sie sind weltweit aufgetreten, zum Beispiel drei Monate lang mit dem Boston Symphony Orchestra. Jetzt spielen Sie in Ihrer Heimat. Sind Sie nervös?

Ich glaube schon, dass ich aufgeregt sein werde. Es wird auf jeden Fall spannend, weil auch Freunde kommen und meine Familie, die nach wie vor in Langengeisling wohnt. Meine Erwartungen und die des Publikums sind sehr hoch. Die will man natürlich erfüllen und fragt sich, ob die Stücke gefallen werden. Aber ich mache das jetzt seit 15 Jahren und habe meinen eigenen künstlerischen Weg gefunden und meine eigene Art, die Stücke zu interpretieren. Und das ist auch gut so.

Infos & Tickets

Das Triokonzert von KammerKonzerte Erding e.V. findet am Montag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), um 17 und um 20 Uhr im Museum Erding statt. Tickets für je 15 Euro sind dienstags bis samstags von 13 bis 17 Uhr im Museum erhältlich. Reservierungen sind unter Tel. (0 81 22) 408-158 und per E-Mail an museum@erding.de möglich. Einlass und Sektempfang ist jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn.

vam