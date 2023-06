Radgesetz: „Schönmalerei ohne Wirkung“

Von: Alexandra Anderka

Radfahren als Alternative zum Auto. Das geplante Radgesetz von CSU und Freien Wählern beinhaltet als Zielvorgabe, bis 2030 1500 Kilometer neue Radwege in Bayern zu bauen. Zu wenig finden die Grünen und der ADFC. Es fehlt generell eine sichere Anbindung an fast jede Nachbargemeinde. Peter Gutting, Kreisvorsitzender des ADFC Erding Lieber Dialog anstatt Protest Bei den Nachbarn abkupfern

Der ADFC Erding kritisiert den Entwurf eines neuen Radgesetzes der Staatsregierung als wahltaktisch und zu wenig ambitioniert. Die Grünen im Landkreis sehen darin zumindest einen guten Ansatz.

Landkreis – Das geplante Radgesetz von CSU und Freien Wählern (FW) beinhaltet als Zielvorgabe, 1500 Kilometer neue Radwege bis 2030 in Bayern zu bauen. Noch vor der Landtagswahl im Oktober soll es beschlossene Sache sein. Die Radverbände sehen darin ein Ablenkungsmanöver von ihrem viel umfassenderen Vorhaben; die Grünen finden es zumindest einen guten Ansatz.

Auch Peter Gutting, Kreisvorsitzender des ADFC Erding, bewertet den Vorstoß der Staatsregierung „im Prinzip als einen Erfolg“, der allerdings ohne Druck seitens der Verbände – ein Volksbegehren für ein viel umfangreicheres Radgesetz in Bayern mit mehr als 100 000 Unterstützern – nicht zustande gekommen wäre. Er bemängelt, dass „keinerlei Einbindung“ stattgefunden habe, die Parteien hätten „wahltaktisch schnell ein Radgesetz zusammengeschustert, nachdem alle Forderungen seitens der Verbände seit 2017 abgelehnt worden waren“.

Zum Hintergrund: Die im „Radentscheid Bayern“ vertretenen Verbände und Parteien haben ein eigenes Gesetz vorgeschlagen, welches das bayerische Innenministerium für verfassungswidrig hält. Ein Hauptunterschied zu dem Entwurf der Regierungsfraktionen ist, dass die Radverbände eine Pflicht zum Radwegebau bei allen künftigen Straßenum- sowie -neubauten fordern. Ob das Ansinnen zulässig ist, entscheidet der Bayerische Verfassungsgerichtshof am 7. Juni.

Gutting ist es unerklärlich, weshalb die Erfahrung der Verbände nicht abgegriffen werde. Er betont: „Wir wollen einen Dialog, wir sind nicht auf Protestaktionen aus.“ Zudem sei der neue Gesetzentwurf wenig ambitioniert: „1500 Kilometer Radweg bis 2030 wären 91 Meter pro Jahr und Gemeinde“, rechnet Gutting vor.

„Das ist ein Witz“, urteilt auch Eittings Bürgermeister Reinhard Huber (Ortsliste Reisen), dessen Gemeinde Mitglied in der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Mittlere Isarregion ist, die sich unter anderem um den Ausbau des landkreisübergreifenden Radwegenetzes bemüht. „Die 91 Meter pro Jahr könnten wir sogar noch schaffen“, witzelt er im Gespräch mit der Heimatzeitung. Grundsätzlich sei aber ein flächendeckendes Radwegenetz bei den derzeitigen Grundstückspreisen ohne Förderung nicht möglich. Für ihn ist der Entwurf der Staatsregierung eine „Schönmalerei ohne Wirkung“.

Gutting lobt, dass es vor Ort „durchaus willige Politiker“ gebe, die was bewegen wollten. Doch die unterschiedlichen Behörden, vor allem über Landkreisgrenzen hinweg, würden das Unternehmen Radweggesetz bremsen. „Es fehlt generell eine sichere Anbindung an fast jede Nachbargemeinde“, moniert der ADFC-Vorsitzende. Manche Radwege, gerade im Landkreis-Osten, seien gut ausgebaut. „Zum Beispiel der Radweg von Dorfen nach Erding, doch dann hört er plötzlich auf.“ Das sei vielerorts so. Mit der Stadt Erding sei der ADFC „gut im Dialog. Da geht was vorwärts“.

Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) hingegen bremse sämtliche Vorschläge seitens des ADFC mit der Begründung: „Ich will keine Fahrradschnellwege quer durchs Land“, zitiert Gutting den Kreis-Chef. Es gebe da einen „krassen Unterschied zwischen Stadt und Land“.

In der Stadt spielt laut Herbert Maier, Grünen-Stadtrat in Erding und mit 5000 Kilometern pro Jahr begeisterter Radfahrer, weniger die Strecke eine große Rolle. Hier seinen oft unübersichtliche Verkehrsknotenpunkte das Problem. „Mit stinkt es jedes Mal, um wie viel schneller die Autos über eine Kreuzung kommen im Vergleich zu den Radfahrern.“ Er plädiert für Tempo 30 in der gesamten Stadt, das würde die Gefahrensituation entschärfen.

Das Radgesetz von CSU und FW enthält auch die Einrichtung einer Zentralstelle Radverkehr. So könnten Gemeinden bei Bauvorhaben statt Kfz-Stellplätzen vermehrt Fahrradstellplätze genehmigen. Das befürwortet Maier. „Das ist positiv, dass sich da was bewegt.“

In dem Gesetzesvorschlag wird ferner das schon von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigte vergünstigte Radmitnahme-Ticket in der Bahn aufgegriffen, je Fahrt und Rad soll es einen Euro kosten. Bisher ist die Fahrradmitnahme zum Teil etwas teurer, ein Tagesticket kostet etwa im MVV 3,10 Euro, bei der BRB sechs Euro. „Und nicht selten wird man als Radfahrer komisch angesehen, wenn man mit seinem Fahrrad Platz im Zug blockiert“, erzählt Maier aus Erfahrung. Da hätten CSU und FW aber auch keine Lösung. Denn in dem Gesetzentwurf könne der Mitnahmeanspruch begrenzt werden, wenn es im Zug zu voll wird.

Parteikollegin Susanne Streibl aus Dorfen, Referentin für Mobilität und Verkehr, möchte das Rad als echte Alternative zum Auto verstanden wissen. Hierfür brauche es „sichere und direkte Radwege“. Die 1500 Kilometer sind der Stadträtin zu wenig. „Da kommen wir nicht weit.“ Sie findet das sehr bedauerlich, denn „ich sehe sehr wohl, dass die Leute mehr Lust aufs Radfahren haben“. Nach ihrer Beobachtung gibt es etliche fahrradfreundliche Kommunen im Landkreis, in Dorfen hingegen sei der Ausbau des Netzes nur ein „Lippenbekenntnis, es ist einfach niemand da, der sich darum kümmert“, kritisiert Streibl. Nichtsdestotrotz sieht sie den Entwurf der Regierungsparteien als „guten Ansatz“, allerdings werde die Regierung für ein wirklich sinnvolles Radwegenetz noch mehr Geld in die Hand nehmen müssen.

Dabei wäre eine Umsetzung laut ADFC-Vorsitzendem Gutting gar nicht so schwierig. „Wir müssten nur bei unseren Nachbarn in Frankkreich abkupfern. Sie machen es uns vor.“