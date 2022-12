Radikalisiert sich die Erdinger AfD?

Von: Hans Moritz

Sturm auf den Bundestag vereitelt? Vorige Woche wurde unter anderem der mutmaßliche Anführer Heinrich VIII: Prinz Reuß festgenommen. In Haft sitzt auch eine frühere AfD-Bundestagsabgeordnete. © Boris Roessler/dpa

Ist es die Radikalisierung der Erdinger AfD, oder versucht sie, sich nach dem geplanten Staatsstreich von den Umstürzlern zu distanzieren, um dem Verfassungsschutz nicht weitere Argumente für die Beobachtung der Partei und deren möglichen Verbots zu liefern?

Erding - Auf der Facebookseite des AfD-Kreisverbandes finden sich dazu Posts. Verantwortet wird die Seite von Kreischef Wolfgang Kellermann.



Die Mitwirkenden an dem mutmaßlich geplanten Sturm auf den Bundestag, darunter auch AfD-Mitglieder wie die ehemalige Abgeordnete und Richterin Birgit Malsack-Winkemann, bezeichnet der Post vom Freitag als „eine Gruppe Verwirrter und Durchgeknallter“. Für eine „wirkliche Bedrohung des Staates scheint die ganze Geschichte viel zu klein zu sein“. Die Anti-Terror-Razzia, mutmaßt die AfD, könnte ein „Vorbote auf dem Weg in die Unfreiheit sein, an dessen Ende eine Diktatur stehen könnte“. Der Post schließt mit dem Aufruf: „Alle, die in diesem Land etwas ändern wollen, sind daher aufgerufen, ihren Verstand einzusetzen und mit scharfer Zunge die Verlogenheit aufzuspießen, die das heutige Regierungshandeln so oft leitet.“ Gewaltfantasien lehnt die AfD allerdings als „untaugliche und fürchterlich stumpfe Instrumente“ ab.



Dennoch glaubt der Kreisverband an eine orchestrierte Aktion – weil mehrere Medien bei der Razzia dabei waren. Dabei hatte etwa der Spiegel wochenlang in dem Milieu um den ominösen Heinrich XIII. Prinz Reuß recherchiert. Der Vorgang werde „aufgebauscht“, das „Erregungsniveau hochgehalten“, damit „etwas über die angeblich schwelende Gefahr von rechts bei den Bürgern hängen“ bleibt.

Die Erdinger AfD schwadroniert von einer „Zerstörung des Rechtsstaats“, meint damit aber nicht die Reichsbürger, die als Treiber des möglichen Umsturzes gelten, sondern die Bundesregierung und hier vor allem Innenministerin Nancy Faeser. Bei Rechtsextremisten im Öffentlichen Dienst soll künftig der begründete Verdacht reichen, ihnen zu kündigen. Was die AfD verschweigt: Gegen solche Schritte gibt es immer noch den Rechtsweg.



Die wahren Terroristen sitzen für Kellermann & Co. an anderer Stelle – in den Reihen der Klimaaktivisten. Deutschland sei „absolut am Ende“, heißt es in einem weiteren Post von Ende vergangener Woche. „Die Terrorgruppe der FreitagsfürSchulfrei-Hüpfer, finanziert, organisiert, und mit Unterstützung der gut ausgerüsteten Terrorgruppe von Greenpeace kommt in alle Einrichtungen, auch in den Bundestag und greift massiv in den Flugverkehr ein, gefährdet diesen aktiv, blockiert Straßen, gefährdet Menschenleben, wird in Quasselrunden im ÖRR (Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk/die Redaktion) eingeladen und von der Politik hofiert.“ Zumindest Letzteres ist klar falsch. ham