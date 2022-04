Im Rathaus taucht altes Gemäuer auf

Von: Hans Moritz

Teilen

Diese Räume kennt jeder Erdinger: Hier war das Einwohnermeldeamt untergebracht. Nun wird das Erdgeschoss des alten Rathauses saniert, ehe die Kämmerei einzieht. Im Laufe des Jahres wird am Grafenstock zudem die Fassade auf Hochglanz gebracht. Am Dienstagabend machten sich die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses des Stadtrats ein Bild von den Arbeiten. © Hans Moritz

Seit gut einem Jahr ist das neue Rathaus an der Landshuter Straße 4 in Betrieb. Nun macht sich die Stadt daran, das alte Rathaus, den Grafenstock, zu sanieren.

Erding - Denn erst dann kann der Raumgewinn hier voll zum Tragen kommen. Die Arbeiten im Erdgeschoss des markanten Gebäudes haben soeben begonnen. Im Sommer sollen sie abgeschlossen sein.



Am Dienstagabend machten sich die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses des Stadtrats ein Bild von der Sanierung. Thomas Kronseder vom Stadtbauamt zeigte ihnen die Baustelle.



Dort, wo sich die Bürger früher ihre Personalausweise und Reisepässe abgeholt haben, sind jetzt nackte, grob gemauerte Wände zu sehen, ebenso alte Stahlträger und eine Holzdecke aus dem vorigen Jahrhundert. Die Stadt hat die gesamte Inneneinrichtung entfernen lassen.



Hier wird, berichtete Kronseder, die Kämmerei einziehen. Sie befindet sich derzeit in beengten Räumen im dritten Stock des Rückgebäudes. „Wir werden eine Wand durchbrechen und so einen direkten Zugang zur Stadtkasse schaffen, die ebenfalls umgebaut wird“, kündigte Kronseder an.



Von der Baugeschichte wird danach nicht mehr viel zu sehen sein, was einige Stadträte bedauerten. „Der Brandschutz zwingt uns dazu, alles wieder zu verkleiden“, so der Bauamtsmitarbeiter. Komplex werde sich der Einbau aller Leitungen in dem alten Gemäuer gestalten.



Vom Einwohnermeldeamt werden die Arbeiter ins benachbarte Sozialamt umsiedeln. Hier bekommt laut Kronseder die Liegenschaftsverwaltung neue Büros. „Ziel ist, in diesem Sommer fertig zu werden“, sagte Kronseder. Ebenfalls noch heuer soll die Sanierung der Fassade des Grafenstocks über die Bühne gehen. „Wir werden das Gebäude neu streichen und auch die Fenster herrichten“, kündigte er an – „aber erst nach den Schwedenspielen, um sie nicht zu stören“.



Abgerissen sind inzwischen die Sporthallen am Lodererplatz. Sie mussten bekanntlich für die neue Mehrzweckhalle weichen. Der Ausschuss vergab für sie das Gewerk Erdarbeiten und Verbau – für 1,52 Millionen Euro an eine Münchner Firma. Stadtbaumeister Sebastian Henrich berichtete, man habe 31 Unterlagen ausgegeben, sechs Firmen hätten ein Angebot abgegeben. Was ihn freute: „Das Angebot liegt knapp acht Prozent unter der Kostenberechnung.“ „Mit der Halle wollen wir zur 800-Jahr-Feier 2028 fertig sein“, kündigte OB Max Gotz (CSU) an. Henrich erklärte, von den Baukostensteigerungen und vom Baustoffmangel „sind wir genauso betroffen“. Er hoffe, „dass wir keine größeren Schwierigkeiten mit dem Grundwasser bekommen“.



Mit dem Abwasserzweckverband vergab die Stadt die Sanierung des Kanals in der Wilhelm-Weindler-Straße. Konkret ging es um den Regenwasserkanal und die Straßensinkkastenleitungen. Kostenpunkt: rund 445 000 Euro.

ham