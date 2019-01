Schulamt erklärt sich: Deswegen ist der Unterricht ausgefallen

Zwei Tage lang ist im Landkreis Erding der Unterricht ausgefallen. Wir haben beim Schulamt um eine Begründung gebeten. Die Behörde rechtfertigt sich:

Landkreis - Die witterungsbedingt freie Zeit ist vorbei: Ab dem heutigen Dienstag findet an allen Schulen im Landkreis Erding wieder regulärer Unterricht statt. Das teilte Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmayer am Montagnachmittag mit. Die Behörden gingen nicht mehr von einer Gefahr auf dem Schulweg aus.

Derweil hat sich das staatliche Schulamt Erding für seine bei vielen Familien umstrittene Entscheidung gerechtfertigt, wegen Schnee, Glätte und Sturm den Unterricht am Freitag und am Montag ersatzlos ausfallen zu lassen. Schulamtsleiterin Marion Bauer erklärte auf Anfrage unserer Zeitung: „Wir haben uns am Wetterbericht orientiert, der für Freitag und Montag starke Schneefälle vorhergesagt hatte.“

Sie gibt zu, dass die Flocken erst in den Abendstunden beziehungsweise am Nachmittag gefallen seien. „Für Montag wollten wir die Eltern möglichst frühzeitig informieren und mussten uns daher auf die Vorhersage vom Freitagmittag verlassen.“

Bauer teilt mit, dass es im Landratsamt eine Koordinierungsgruppe gebe, die den Unterrichtsausfall intensiv beraten habe. „Ausschlaggebend war die Aussage der Busunternehmer, dass vor allem auf Neben- und Gefällstrecken eine Gefährdung der Kinder nicht ausgeschlossen sei.“ Analog zu den umliegenden Landkreisen habe man sich dann entschlossen, den Unterricht abzusagen.

Dies sei, so die Behördenleiterin weiter, nur im Gesamtpaket möglich gewesen. „Denn gerade auf dem Land sind auch Grund- und Mittelschüler teils auf Busse angewiesen.“ Diese Situation sei mit den Erdinger Grundschulen nicht vergleichbar