Missbrauch und Verschwendung

Von: Hans Moritz

Jugendarbeit ist sinnvoll - wenn man sich an die Spielregeln hält. © DAGMAR RUTT

Nicht nur beim Kreisjugendring ist finanziell Feuer unterm Dach, sondern auch beim Bayerischen Jugendring. Der Bayerische Oberste Rechnungshof erhebt schwere Vorwürfe. Eine Spur führt ins Ministerium von Ulrike Scharf.

Erding - Seit Jahren streitet der Landkreis Erding mit dem Kreisjugendring Erding (KJR) um die Erstattung von nicht zweckgemäß verwendeten Steuergeldern (wir berichteten mehrfach). Es geht um über 90 000 Euro in zehn Jahren. Nun zeigt sich: Der teils missbräuchliche, verschwenderische und leichtfertige Umgang mit öffentlichen Geldern, die für Jugendarbeit und Freizeiten gedacht sind, scheint unter dem Dach des Bayerischen Jugendrings (BJR) in mehreren Kreisjungendringen gang und gäbe zu sein. Erding ist also kein Einzelfall.



Herausgefunden hat das der Bayerische Oberst Rechnungshof (ORH). Eine Spur führt ins Sozialministerium von Ulrike Scharf, das die Rechtsaufsicht über den BJR führt. Die Beteiligten wollen sich noch nicht äußern.



Erst am Dienstag kommender Woche wird der ORH seinen Jahresbericht 2023 vorstellen. Das Kapitel über den BJR liegt unserer Zeitung bereits vor. Zwölf Seiten, die es in sich haben. Der abschließende Befund liest sich wie eine Ohrfeige: „Die Fülle der Beispiele belegt deutliche Verstöße gegen die Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.“ Es habe „viele Ausgaben“ gegeben, „die nicht zuwendungsfähig und nicht erforderlich waren“. Da der BJR die Prüfung der Verwendungsnachweise (etwa Belegkontrolle) unterlassen habe, „konnte er eine jahrelange Fehlentwicklung nicht feststellen und unterbinden“. Sprich: Beim BJR scheint man die Kontrolle, auch die über die Mitgliedsverbände und deren Ausgaben, weitgehend verloren zu haben.



Aber auch an Scharfs Ministerium üben Bayerns oberste Rechnungsprüfer Kritik: „Dass das Sozialministerium Verbesserungen im Vollzug der Basisförderung ankündigt, ist angesichts der festgestellten Mängel überfällig. Der ORH empfiehlt dem Ministerium, „im Rahmen der Aufsichtspflicht den korrekten Fördervollzug des BJR sicherzustellen“.



Der ORH hat eigenen Angaben zufolge bei 33 Jugendverbänden alle 99 zwischen 2017 und 2019 mit 19,1 Millionen Euro geförderten Maßnahmen gesichtet und bei 13 repräsentativ ausgewählten Jugendverbänden 39 Maßnahmen vertieft geprüft. Offen bleibt, ob der ORH diese Prüfung aufgrund der öffentlich gewordenen Verfehlungen des KJR Erding angestellt hat oder diese in die Prüfung mit eingeflossen sind.



Herausgekommen ist eine Liste an Verfehlungen und Verschwendungen. So wurden laut ORH (wie in Erding) in mindestens fünf Verbänden Weihnachts- und andere Feiern sowie Betriebsausflüge aus staatlichen oder kommunalen Fördergeldern finanziert. In einem Fall wurden dafür 9000 Euro ausgegeben. Zehn von 13 Verbänden finanzierten Geschenke und Gutscheine aus öffentlichen Töpfen, einmal Tankgutscheine über 960 Euro.



Drei von 13 Institutionen haben laut ORH nicht förderfähige Fortbildungen abgerechnet. Und weitere drei haben BahnCards angeschafft, die entweder gar nicht oder unwirtschaftlich genutzt worden seien. Ein Verband stellte eine BahnCard aus, der Beschäftigte unternahm aber nicht eine dienstliche Fahrt.



Weithin verbreitete Praxis war offensichtlich zudem, Förderungen für Projekte abzurufen, die längst schon liefen. Grundsätzlich muss freilich die Förderung bereits genehmigt sein, ehe die Maßnahme beginnt.



Und hier kommt das Sozialministerium ins Spiel. Der ORH geht davon aus, dass der BJR die Auffassung vertreten habe, dass ihm die Entscheidung über den Inhalt von Förderrichtlinien zur Jugendarbeit selbst obliege, er sich seine Regeln folglich selbst gibt. Daher, so der ORH-Bericht weiter, hatte sich der BJR bei der Verlängerung von Förderrichtlinien nicht an das zuständige Sozialministerium gewandt, sondern unmittelbar an das Finanzministerium und den ORH selbst.



Das Finanzministerium habe diese Praxis wiederholt abgelehnt und darauf verwiesen, dass für staatliche Zuschüsse stets die jeweiligen Fachministerien zuständig seien. BJR und Sozialministerium wussten das. Das Sozialministerium, berichtet der ORH weiter, habe die Auffassung aber nicht geteilt und sich auf die fachaufsichtliche Prüfung beschränkt. Zuletzt hatte das Finanzministerium am 30. März 2022 in einer Besprechung das Sozialressort auf diesen Mangel hingewiesen. Zu dieser Zeit war Scharf bereits Ministerin. Es sei aber kein Einvernehmen erzielt worden.



Daher stellen die Rechnungsprüfer nun klar, dass sich das Sozialministerium bewegen müsse. Denn: „Nach Haushaltsrecht sind die Förderrichtlinien als Verwaltungsvorschriften durch das zuständige Staatsministerium zu erlassen.“ Sprich: Der BJR soll die Zuschüsse lediglich verwalten, darf sie aber nicht selbst festlegen. Hier gibt es eine Parallele zum KJR Erding: Der Kreistag hat dem Verband die Befugnis entzogen, Gelder für Freizeiten selbst auszuzahlen. Dies erfolgt nun durch den Landkreis selbst – nach fachlicher Prüfung durch den KJR.



Der BJR will sich vorerst zu den Vorwürfen nicht äußern. Eine Sprecherin verweist auf die Veröffentlichung am kommenden Dienstag. Man kenne den Bericht nicht und werde daher vorerst keine Stellung beziehen.



Ein Sprecher Scharfs erklärt: „Aufgrund der Feststellungen des ORH ist das Ministerium während des laufenden Prüfverfahrens im regen Austausch mit dem BJR, wie die teilweise gerechtfertigten ORH-Prüfungsmitteilungen umgesetzt werden können.“ Nach Abschluss der Rechnungsprüfung werde man prüfen, welche weiteren Anregungen umgesetzt werden könnten und sollten. ham