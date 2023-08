Kein Sommer ohne Buch: Das sind die Lese-Tipps aus Erding

Von: Veronika Macht, Gabi Zierz, Timo Aichele, Dieter Priglmeir, Veronika Vogel, Gerda Gebel

Jede Menge Lesetipps haben die Redaktion und die Damen vom Erdinger Lesezeichen ausgesucht (v. l.): Dieter Priglmeir, Birgit Stoiber, Gabi Zierz, Vroni Macht, Gerda Gebel, Susi Neumaier, Vroni Vogel und Timo Aichele. © Peter Gebel

Die Redaktion des Erdinger Anzeiger und Erdinger Buchhändlerinnen geben Tipps für die Ferien-Lektüre.

Erding – Was gibt es Schöneres als mit genügend Muße in ein richtig gutes Buch einzutauchen, ganz egal ob in der Hängematte, am fernen Strand oder auch – wie derzeit – drinnen im Warmen? Bücherfreunde aus unserer Redaktion stellen zusammen mit Buchhändlerinnen ihre momentanen Lieblingsbücher vor.

Birgit Stoiber, Inhaberin der Buchhandlung Erdinger Lesezeichen, hat vor Jahren die in E-Mails geschriebene Liebesgeschichte „Gut gegen Nordwind“ von Daniel Glattauer gelesen. Ihre Erwartung an das neue Buch „Die spürst du nicht“ des Autors wurde nicht enttäuscht. Man wird mit den wohlsituierten Familien Binder und Strobl-Marinek, ihren Kindern und dem somalischen Flüchtlingsmädchen Aayana ins Ferienhaus in die Toskana mitgenommen. Es dauert keine 40 Seiten, bis ein Unglück geschieht: Aayana ertrinkt im Pool. Zurück in der Heimat Österreich versuchen Familien, ihr „altes“ Leben wieder aufzunehmen, was nicht gelingt. Brillant konstruiert, spannend, unterhaltsam und mit Sprachwitz, den Glattauer einfach super beherrscht: Es ist wieder ein Buch mit absoluter Leseempfehlung für perfekte Stunden im Liegestuhl.

Den Roman „Der Markisenmann“ von Jan Weiler legt Susi Neumaier vom Lesezeichen den Lesern ans Herz. Darin wird die 15-jährige Kim in den Sommerferien zu ihrem leiblichen Vater abgeschoben, den sie zuvor nie kennengelernt hat. Sie ist verzweifelt und enttäuscht, gibt sich aber doch ihrem Schicksal hin. Es wird der aufregendste und schönste Sommer, den sie je hatte. Jan Weiler erzählt unterhaltsam, witzig und berührend diese warmherzige Vater-Tochter-Geschichte. Der Roman ist leicht zu lesen, hat aber dennoch einen tiefgründigen Unterhaltungswert.

Restlos begeistert war EA-Mitarbeiterin Gerda Gebel von „Eine Frage der Chemie“ von Bonnie Garmus, in dem das Leben der amerikanischen Chemikerin Elisabeth Zott in Romanform erzählt wird. Die Wissenschaftlerin lebte in den 60er Jahren, wurde von den männlichen Kollegen gemobbt und sogar aus dem Labor verdrängt. Alternativ macht sie Karriere durch eine Kochsendung im Fernsehen, die sie nutzt, um die hauptsächlich weiblichen Zuschauerinnen mit Rezepten, aber auch Gedanken zur Emanzipation zu versorgen. Der Leser leidet und hofft mit der unangepassten Mrs. Zott und kann dabei diesen wunderbaren Debütroman kaum aus der Hand legen.

Als Fan des dänischen Krimiautors Jussi Adler-Olsen hat es Redakteurin Gabi Zierz besonders die Thriller-Reihe ums Sonderdezernat Q angetan. Die Verbrechen liegen oft Jahre zurück. „Natrium Chlorid“ ist der inzwischen neunte Fall, in dem der ebenso kauzige wie geniale Carl Mørck mit seinem Team ermittelt. Es geht um eine Mordserie biblischen Ausmaßes, bei der Salz eine besondere Rolle spielt. Und noch ein Tipp: Unbedingt mit dem ersten Fall „Erbarmen“ anfangen, denn die Bücher bauen inhaltlich aufeinander auf. So lernt man die Ermittler auch von ihrer privaten Seite kennen, mit all ihren Stärken und Schwächen.

In einen Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg nimmt Peter Grandl die Leser in seinem Debüt „Turmschatten“ mit – ein erstklassiger Politthriller mit hochaktueller Brisanz, wie Redakteurin Vroni Macht findet. Drei Neonazis werden in einem Turm gefangen gehalten. Der Geiselnehmer Ephraim Zamir konfrontiert sie in einem Verhör mit ihren rechten Gewalttaten, streamt das Ganze im Internet und fordert die Zuschauer zum Abstimmen auf: Soll er sie freilassen oder hinrichten? Der Plot verwebt echte Ereignisse der deutschen Geschichte wie das Oktoberfest-Attentat von 1980 mit einer fiktiven Erzählung voll spannender Twists. Von den fast 600 Seiten lohnt sich jede einzelne – bis zum sehr überraschenden Finale.

Salman Rushdie steht für große Literatur und großen Mut zu unbedingter Meinungsfreiheit, findet Redakteur Timo Aichele. Dieser Ruf gründet auf seinem Meisterwerk „Die satanischen Verse“, das auch 35 Jahre nach Erscheinen nichts an Relevanz eingebüßt hat. Rushdie musste sich nach einem Todesurteil der iranischen Ayatollahs Jahrzehnte lang im Untergrund verstecken und wurde doch 2022 bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt. Bei Attacken auf Übersetzer des Werks starben 38 Menschen. Der Roman verwebt mehrere Ebenen miteinander. In der Rahmenhandlung taucht man ein ins postkoloniale Indien – mit all seinen Widersprüchen, saftig, sinnlich, mystisch. In einem der Nebenstränge geht es um den Propheten Mohammed. Das brachte Rushdie die lebenslange Verfolgung ein. Das Werk ist bereichernd, respekteinflößend und vergnüglich zu lesen.

Arno Franks „Seemann vom Siebener“ spielt in einem Freibad, dessen Geschichte mit den Biografien verschiedener Figuren verknüpft ist. Für Reporterin Vroni Vogel eine hinreißende Sommerlektüre, die mit leisem Humor von der Fülle des Lebens und den letzten Dingen erzählt. Skurrile, anrührende, schicksalhafte und dramatische Ereignisse werden episodisch entwickelt, entfalten eine Eigendynamik und offenbaren nach und nach ihre Zusammenhänge – sprachlich stark, mit kammerspielartiger Dichte und überraschenden Wendungen. Nicht nur, wer Schwimmen, Sprungtürme und die dem Alltag entrückte Freibadstimmung an einem flirrenden Sommertag liebt, ist dazu eingeladen, in dieses Buch einzutauchen und dabei auch dessen Tiefe auszuloten. Der Roman ist schön und traurig – so wie das Leben eben.

2100 Jahre Geschichte verkürzt auf gut 300 Seiten? Historiker schlagen die Hände über ihren Köpfen zusammen, zumal James Hawes sich auch noch mit der These versteigt, das aufgeklärte Deutschland sei nur westlich der Elbe zu finden und die 20-Prozent-Ergebnisse der AfD in den neuen Bundesländern keine Überraschung. Dennoch ist „Die kürzeste Geschichte Deutschlands“ absolut lesenswert, findet Redakteur Dieter Priglmeir. Oxford-Dozent Hawes beginnt bei Caesar, endet bei Merkel und schafft es, selbst das Mittelalter so pointiert zu beschreiben, dass man das Buch nicht aus der Hand legen will, wo man früher im Geschichtsunterricht längst eingeschlafen wäre. ge/zie/vam/vev/ta/pir

