Regierung verbietet Maskenpflicht an Schulen

Nur noch Empfehlung, keine Pflicht mehr: Corona-Schutzmasken in den Schulen. © Gregor Fischer/dpa

Erdinger Schulen hätten gerne mit ihrem Hausrecht die Maskenpflicht verlängert. Das war aber nicht möglich, daher setzen sie auf die Eigenverantwortung ihrer Schüler.

Erding – Seit dieser Woche besteht an den Schulen keine Maskenpflicht mehr. Das betrifft sowohl den Unterricht, als auch die Begegnungsflächen. Nicht allen Schulleitern behagt das.

Jens Baumgärtel, Leiter der FOS/BOS Erding hätte die Maskenpflicht gerne verlängert. Der Antrag von über 40 FOS/BOS in Bayern sei von der Schulaufsicht abgelehnt worden. „Wir dürfen das Hausrecht nicht anwenden, um die Maskenpflicht zu verlängern“, berichtet Baumgärtel, „Ich habe den Schülern aber dringend empfohlen, weiterhin freiwillig Maske zu tragen, vor allem da sich der Großteil gerade in der Abiturvorbereitung befindet. Die Mehrheit der Lehrer trägt weiter die Maske im Unterricht, um den Schülern ein Vorbild zu sein.“

Seine Schüler müssten mit mindestens 16 Jahren „alle alt genug sein, um selbst verantwortungsbewusst zu entscheiden“, so der Schulleiter. Im Laufe der Woche seien immer mehr „oben ohne“ gekommen, nachdem die Ersten damit angefangen hatten.

Ähnlich ist auch die Berufsschule in Erding vorgegangen. Auch hier darf das Hausrecht trotz Anfrage nicht angewendet werden. Daher hat Schulleiter Dieter Link eine „dringende Empfehlung“ ausgesprochen. „Alle Lehrer und die meisten Schüler tragen noch Masken, vor allem die aus den medizinischen Berufen und Abschlussklassen“, berichtet Link zufrieden, „Trotzdem fürchte ich, dass das mit sinkender Inzidenz nach den Ferien weniger wird. Viele Schüler orientieren sich auch am Elternhaus, und vor allem an der Meinung ihres jeweiligen Freundeskreises.“

Das Korbinian-Aigner-Gymansium in Erding hat zum „sensiblen und respektvollen Umgang der Schüler miteinander aufgerufen, um Streitigkeiten und Hänseleien zu vermeiden, wenn nicht mehr alle Maske tragen“. Schulleiterin Andrea Hafner orientiert sich bei der Maskenpflicht an den gesetzlichen Vorgaben: „Wir werden sehen, was die Politik nach den Ferien entscheidet. Diese Woche haben wir den Schülern mit einer Durchsage das Tragen der Maske nochmals empfohlen. Viele halten sich auch vor allem außerhalb des Unterrichts daran, gerade wegen der anstehenden Osterferien.“ Trotzdem habe sie das Gefühl, „dass die Schüler zunehmend lockerer mit der Maske umgehen“.

Auch die Realschule Taufkirchen wartet ab, welche Beschlüsse noch kommen. „Die Vorgaben ändern sich oft und werden uns Schulen meist sehr kurzfristig mitgeteilt“, berichtet Schulleiter Josef Hanslmaier, „wir werden die Eltern auch in den Ferien kontaktieren, wenn sich Änderungen ergeben. Momentan folgt noch etwa die Hälfte der Schüler unserer Empfehlung, weiterhin Maske zu tragen, besonders auf den Gängen.“

Die Grund- und Mittelschule Isen hält sich ebenfalls genau an die Vorgaben des Kultusministeriums. Keiner muss eine Maske tragen. Dennoch ist die Bilanz laut Schulleiter Michael Oberhofer positiv: „Wir haben zusammen mit dem Elternbrief des Kultusministeriums eine Nachricht an alle Eltern geschickt, in denen wir dringend zum Tragen der Maske raten.“ Auch alle Klassenlehrer hätten das noch einmal thematisiert. „Und der Großteil der Schüler hält sich auch daran.“ Der Schulleiter kann sich vorstellen, diese Empfehlung nach den Osterferien, je nach Inzidenz, zu wiederholen. „Eigenverantwortung finde ich immer besser als Zwang. Die allermeisten Schüler agieren von sich selbst aus vernünftig und greifen zur Maske“, freut sich Oberhofer.

