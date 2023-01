Regionale Schätze auf dem Erdinger Bauernmarkt

Setzen sich für aktive Landwirtschaft ein (v. l.): AELF-Leiter Reinhard Menzel, Monika Mayr (Facebook-Gruppe), Michael Hamburger (Facebook-Gruppe), Marktsprecherin Christine Heigl, Landrat Martin Bayerstorfer, Eva-Maria Haas (Geschäftsführerin des Vereins „Unsere Bayerischen Bauern“), CSU-Kreistagsfraktionschef Thomas Bauer, Ehrenkreisbäuerin Elisabeth Mayr und Robert Grimm (Facebook-Gruppe). © Landratsamt

Wie wichtig regionale Lebensmittel gerade in einer globalisierten Welt sind, wurde zum Saisonstart auf dem Erdinger Bauernmarkt deutlich.

Erding - Dort war nach der Winterpause Eva-Maria Haas, Geschäftsführerin des Vereins „Unsere Bayerischen Bauern“, mit Landrat Martin Bayerstorfer zu Gast.

Die Facebook-Gruppe „Landwirtschaft im Landkreis Erding“ um Michael Hamburger hatte eingeladen. Über die große Bedeutung regionaler Produkte waren sich alle Teilnehmer einig, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Haas sprach demnach von einem Schatz, den es gelte, den Menschen immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Bayerstorfer ergänzte: „Hier auf dem Bauernmarkt haben die Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit, mit den Produzenten und Produzentinnen ins Gespräch zu kommen.“ Das schaffe Vertrauen, Verständnis und Sympathie. Gerade in der heutigen Zeit sei Regionalität wichtiger denn je – auch in Bezug auf die Versorgungssicherheit im Land. „Dafür müssen wir die Landwirtschaft bewahren und auch das Wissen der Bäuerinnen und Bauern“, betonte Bayerstorfer.

Damit dies gelinge, müsse die Landwirtschaft aktiv informieren, so Haas: „Transparent und ehrlich. Wir wollen, dass die Menschen nicht nur über uns reden, sondern auch mit uns.“

Regionale Produkte seien klimaschonend, da lange Transportwege entfallen. Bei einem Einkauf auf dem Bauernmarkt bleibe die komplette Wertschöpfung bei den örtlichen Landwirten, erklärte Hamburger. Die Produkte seien qualitativ hochwertig und fair produziert. „Der Bauermarkt bietet Feinkost und Spezialitäten“, betonte Bayerstorfer: „Es geht darum, dass die Menschen ganz allgemein Lebensmittel wieder mehr schätzen. Am Ende liegt es am Verbraucher.“

Auf Regionalität setzt auch der Landkreis mit der Marke „echt erding“. Sie stehe für Verlässlichkeit, Qualität und Heimatverbundenheit. Mit dem Motto „Aus dem Landkreis – Für den Landkreis“ stärke die Marke die heimische Wirtschaft, schone die Umwelt und erhalte Arbeitsplätze.

Dass regionale Produkte gut schmecken, davon können sich die Kunden des Bauernmarkts am Bauernhausmuseum des Landkreises an der Taufkirchener Straße jeden Freitag von 12 bis 16.30 Uhr selbst überzeugen. Man kann auch vor Ort essen und trinken. „Die Kartoffelsuppe ist der Renner“, bestätigte Landwirtin und Marktfierantin Monika Mayr: „Es muss eben nicht unbedingt die Ananas sein, die mit dem Flugzeug geliefert wurde.“ Gabi Zierz