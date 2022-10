Neues Kunstwerk auf der Freisinger Brücke erinnert an alte Erdinger Handwerkstradition

Enthüllten das Glocken-Kunstwerk auf der Freisinger Brücke: Künstler Christian Hinz (l.) und OB Max Gotz. © P. Bauersachs

An die Tradition der Erdinger Glockengießer erinnert ein drei Meter hohes Kunstwerk, das nun auf der Freisinger Brücke aufgestellt wurde. Künstler Christian Hinz hat im Auftrag der Stadt einen stilisierten Glockenturm geschaffen, der mit klarer, abstrakter Formgebung beeindruckt.

Erding – Dafür hat der 57-jährige Diplombildhauer und Fotograf zwei Edelstahlplatten miteinander verkreuzt und so geschnitten, dass sie die Silhouette einer Glocke zeigen. In diesem Glockenstuhl, der in einer Bodenplatte verankert ist, hängt eine stilisierte Glocke aus Messing, in der 1630 Vorhängeschlösser untergebracht sind. 500 davon sind mit einer Gravur versehen und informieren über Standort der Glocke, Gewicht, Schlagton, Glockengießer und Jahr der Entstehung. Die restlichen Schlösser sollen noch graviert werden. Der Glockenturm wird von unten durch Strahler beleuchtet.

„Es ist das komplizierteste Kunstwerk, das ich je gemacht habe“, berichtete Hinz, der in München lebt und bereits 2017 unter sieben Bewerbern den Wettbewerb gewonnen hatte. Seine Skulpturen befinden sich in Japan und Deutschland im öffentlichen Raum, so zum Beispiel vor dem Europäischen Patentamt in München und dem Kallmann-Museum in Ismaning.

„Glocken sind Botschafter von Nachrichten“, sagte Oberbürgermeister Max Gotz bei der feierlichen Enthüllung. Der Glockenturm bereichere den Eingangsbereich zum Herzen der Stadt und sei ein Zeichen, dass Kunst und Kultur hier einen hohen Stellenwert hätten.

Unweit der Brücke, die über den Fehlbach führt, stand einst die Glockengießerei der Familie Bachmair. Dort arbeiteten von 1850 bis 1971 Glockengießer, zuletzt unter dem Namen Karl Czudnochowsky. Bronzeglocken aus dieser traditionsreichen Werkstatt waren in ganz Bayern bekannt und beliebt. Selbst in die Schweiz und nach Spanien wurden Glocken aus Erding geliefert.

Aber auch eine nach Jerusalem: 1873 goss Josef Bachmair für die Franziskanerkirche in Nazareth eine zehn Zentner schwere Glocke. Das Meisterstück der Erdinger Glockengießerei unter Czudnochowsky ist die Jubiläumsglocke der Stadt München aus dem Jahr 1958. Sie hängt im Alten Peter und ist mit ihrem Schlagton f0 die zweittontiefste Glocke Bayerns. Insgesamt wurden in Erding an die 10 000 Glocken gegossen.

Informationen zur Glocke und den Schlössern liegen ab sofort im Rathaus-Foyer an der Landshuter Straße 1 auf. Kunstwerk und Geländer werden auch künftig beleuchtet sein, erklärt Stadtbaumeister Sebastian Henrich, da hier sehr stromsparende LED-Lämpchen eingesetzt würden.

von Peter Bauersachs