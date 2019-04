Die Erlöserkirche wird zur Baustelle

So schaut’s aus : Pfarrerin Andrea Oechslen, Pfarrer Christoph Keller und und Architekt Jörg Rehm zeigen den Plan für die Renovierung der evangelischen Erlöserkirche an der Friedrichstraße in Klettham.

Renovierung der evangelischen Kirche in Klettham

Schon seit einigen Tagen versteckt sich die evangelische Erlöserkirche an der Friedrichstraße in Klettham hinter einem Gerüst. Der Grund: umfangreiche Renovierungsarbeiten stehen an.