Schräge Ideen für eine neue Welt

Das Publikum amüsierte sich köstlich beim Auftritt des charismatischen Regisseurs und Autors Markus H. Rosenmüller und seines Freundes Gerd Baumann.

Taufkirchen – Wer sich auf eine politisch-satirische Revolutionslesung gefreut hatte, war wohl etwas enttäuscht. Dennoch amüsierte sich das Publikum, das in Scharen ins Taufkirchener Kinocafé gepilgert war, köstlich beim Auftritt des charismatischen Regisseurs und Autors Markus H. Rosenmüller und seines Freundes Gerd Baumann. Er ist Poet, Hochschullehrer, Musiker und Komponist (Singspiel Nockherberg, Dreiviertelblues).

In ihrem Programm „Revolutionslesung“ präsentiertendie beiden Künstler ihre Ideen für ein neues Leben und eine neue Welt, die nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken anregen sollten. Zuvor jedoch stärkten sich die beiden mit Kameramann Johannes Kaltenhauser bei einer Kartoffelsuppe, die ihnen Hermann Schrägle mitgebracht hatte. Der ehemalige Lehrer und Vorsitzende des Gartenbauvereins Gebensbach unterrichtet immer wieder am Set von Rosenmüller die jugendlichen Darsteller und ist mittlerweile mit dem Regisseur befreundet. Denn der Rosi ist trotz seines Erfolges (Nockherberg, Sommer in Orange) einfach verdammt normal geblieben. Gerade diese Nähe zu den Menschen macht Rosenmüller so unwiderstehlich, viele alte Bekannte begrüßte er strahlend in Taufkirchen. Weil der Regisseur gerade einen Film über die Musikgruppe Dreiviertelblut, in der auch Baumann spielt, dreht, war ein Kamerateam zugegen. Mit alten und neuen „Auftrags“- und „Rätsel“-Gedichten, Geschichten und Erzählungen, sogar auf Englisch, aber zumeist in Bairisch, größtenteils aus der eigenen Feder, erinnerten Rosenmüller und Baumann an den 8. November 1918, als sie selbst auf der Theresienwiese live bei der Novemberrevolution dabei waren, als Kurt Eisner den „Freistaat Bayern“ – Bayerns erste Demokratie – ausrief. Doch diese fiktive Zeitreise vertieften sie nicht.

Politisches Tagesgeschehen wie Pegida- Demonstrationen streiften sie nur. Ausführlicher erzählten sie von ihrem ersten Minolta-Faxgerät aus Holz, karamellisierten Schlauchbooten zum Zelten und ihren Schwierigkeiten, ihre poetischen Werke anfangs zu vervielfältigen. Wortgewand, witzig: „Ich bin nur ein Rädchen im Getriebe, obwohl ich es lieber mit einem Mädchen triebe.“ Manchmal auch ziemlich schräg sponnen sie aus ihrem epischen Nonsens ein hintersinnig-unsinniges Netz, bei dem der Humor oft nur zwischen den Zeilen zu erkennen war. Gerne ließen sie sich von spontanen Reaktionen aus dem Publikum beflügeln und hatten sichtlich selber Spaß an ihrer Darbietung. Köstlich waren ihre musikalischen, mitunter zungenbrecherischen Einlagen und natürlich die Limericks, die sie zum Schluss zum Besten gaben. Rosenmüller, der „Haushamer Revoluzzer“, versprach, dass er bald wiederkommen werde. Denn er stehe einfach auf das Taufkirchener Kinocafé.

VON BIRGIT LANG