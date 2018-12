Der Richter und der Reichsbürger

Richter brauchen mitunter viel Geduld. Dass Björn Schindler diese zweifelsohne vorweisen kann, bewies er am Donnerstagnachmittag in einem Verfahren am Amtsgericht Erding. Angeklagt war ein Reichsbürger, der gleich zu Beginn des Prozesses klar machte, dass die Kommunikation mit ihm schwierig werden würde.

Erding– Der 56-Jährige musste sich wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes und wegen versuchter Nötigung verantworten. Neben seinem Pflichtverteidiger wollte er nicht Platz nehmen: „Ich bin ja nicht angeklagt.“

Als ihn Richter Schindler mit seinem Namen ansprach, sagte der Angeklagte nur, dass dieser Herr nicht da sei. Er sei „der Mann“ und nur als Beobachter vor Ort. „Sie können auch gehen“, meinte Schindler. Letztlich verfolgte der Angeklagte das Geschehen stehend zwischen zwei Wachtmeistern hinter der Bank seines Verteidigers, mit dem er kein Wort wechselte.

Bei einer am 14. Oktober 2016 vom Vermieter des Angeklagten in die Wege geleiteten Zwangsräumung zog der Gerichtsvollzieher die Erdinger Polizei hinzu – er erwartete Schwierigkeiten, weil der Mann der Reichsbürgerszene zugeordnet wird. Das sagten sowohl der Gerichtsvollzieher als auch die vier an der Räumung beteiligten Polizeibeamten im Zeugenstand aus.

Ganz so einfach sollte die von einem Umzugsunternehmen durchgeführte Räumung dann auch nicht werden. Zwar leisteten der ledige Angeklagte und sein Bruder keinen körperlichen Widerstand. Allerdings filmten sie mit zwei Videokameras über 13 Minuten lang die Polizisten und zeichneten dabei deren Gespräche klar verständlich auf – eine Verletzung der Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes.

Ein paar Monate später, am 23. Februar 2017, ging beim Gerichtsvollzieher ein Fax ein, in dem sich der Angeklagte als „Herausgeber“ bezeichnete und seinen Adressaten als „Treuhänder“. Der Erdinger forderte den Gerichtsvollzieher in dem umfangreichen Schreiben dazu auf, ihm seine hoheitlichen Aufgaben und seine Identität nachzuweisen. Er forderte Zahlungen im Millionenbereich und die Eintragung eines Pfandrechts – versuchte Nötigung aus Sicht der Staatsanwaltschaft und später auch des Richters.

Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen gelernten EDV-Fachmann. Wie er zuletzt seine Brötchen verdiente, hat die Polizei nicht herausfinden können. Einer der Beamten sagte jedoch aus, dass der 56-Jährige die vergangenen eineinhalb Jahre wohl in seinem Wohnwagen auf einem Platz an der Therme zugebracht hat.

Die Staatsanwältin sah sich in ihrem Plädoyer in beiden Anklagepunkten bestätigt und forderte eine Gesamtstrafe von 130 Tagessätzen à 40 Euro. Was die versuchte Nötigung anging, forderte der Pflichtverteidiger hingegen einen Freispruch. Das Drohmittel gegenüber dem Gerichtsvollzieher sei nicht ausreichend gewesen. Das sah Richter Schindler anders. Er befand den Angeklagten in beiden Punkten für schuldig und verurteilte ihn zu insgesamt 110 Tagessätzen à 20 Euro (insgesamt 2200 Euro).

Vor der Urteilsverkündung wollte der Angeklagte übrigens doch etwas sagen – allerdings weiter nicht unter seinem Namen, sondern wieder als „der Mann“. Dieser habe in Notwehr gehandelt. Als die Polizeibeamten sich bei der Räumung nicht ausgewiesen hätten, habe „der Mann die Kamera in die Hand genommen“.

Rubriklistenbild: © dpa/dpaweb / Denis Balibouse Pool