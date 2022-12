Richterhut, Zweispitz, Hodernsau - kuriose Kopfbedeckungen im Museum Erding

Von: Gerda Gebel

Teilen

Quer oder längs getragen werden kann der Zweispitz, den Sammlungsleiterin Elisabeth Boxberger im Museum Erding präsentierte. © Peter Gebel

Im Museum Erding ist manch kuriose Kopfbedeckung zu finden. Einige von ihnen wurden nun vorgestellt. Auch Historisches erfuhren die Besucher dabei.

Erding – Viele Jahre waren sie völlig aus der Mode, doch seit geraumer Zeit sind Hüte wieder in. Zahlreiche historische Exemplare gibt es im Museum Erding zu sehen. Um Kopfbedeckungen aller Art drehte sich dort ein Vortrag, zu dem Heike Kronseder im Rahmen des KBW-Adventskalenders „Auf Weihnacht’n zua“ zahlreiche Zuhörer begrüßen konnte. Museumsleiter Harald Krause und Sammlungsleiterin Elisabeth Boxberger präsentierten dabei Schätze aus dem Depot.

„Wer hat den Hut auf“, fragte Boxberger in die Runde und bekam sofort die richtige Antwort, nämlich der Chef oder der Capo. So ging man bis in die 1960er Jahre niemals ohne Kopfbedeckung aus dem Haus, nahm diese jedoch bei Begrüßungen oder auch als Huldigung vor einem Herrscher ab. Nur wer gesellschaftlich entsprechend hoch gestellt war, durfte den Hut aufbehalten und hatte somit „den Hut auf“.

Der Hut war früher ein fester Teil der Kleidung. Seine Form und Beschaffenheit gab Auskunft über den gesellschaftlichen Rang, Geschlecht, Religion oder Alter. So war der Richterhut, der bei Gerichtsverhandlungen getragen wurde, seit dem Mittelalter üblich, um die Juristen vom gemeinen Volk abzuheben. Das Museum hatte den Richterhut aus dem Nachlass von Heinrich Kratzer erhalten, dem ehemaligen Direktor des Erdinger Amtsgerichts. Er war im Januar 2015 im Alter von 92 Jahren verstorben.

Ein edles Stück unbekannter Herkunft ist der schneidige Zweispitz, den Boxberger vorführte. Durch die hochgezogene Krempe entsteht vorne und hinten eine Spitze, womit sich der Name erklärt. Das Museumsstück stammt aus der Zeit um 1900, gefertigt wurde er aus hochwertigem Material wie Mohair. Einst trugen ihn hoch gestellte Beamte – längs oder auch quer. Bekanntester „Querträger“ war Napoleon Bonaparte. Aber die meisten Männer hätten ihn längs getragen. „Längs passt man auch besser durch die Tür“, merkte die Sammlungsleiterin pragmatisch an.

Prägnant kommt auch die rote Bahnhofsmütze daher, die nur Abfahrtsbeamte oder Zugbeamte tragen durften. Sie sollten – wenn sie das Abfahrtssignal für den Zug erteilten – im Gewimmel am Bahnsteig besser zu erkennen sein. Boxberger konnte auch erklären, warum die rote Mütze auch als „Webermütze“ bezeichnet wird: „Eingeführt hat diese Mütze im 19. Jahrhundert Max Maria von Weber, ein Sohn des Komponisten Carl Maria von Weber.“ Er war weniger der Musik als der Technik zugeneigt und brachte es bis zum Eisenbahndirektor.

Zeitgenössische Massenware ist dagegen die rote Weihnachtsmann-Mütze, die als Werbegeschenk der örtlichen Brauerei verschenkt wurde. Ursprünglich galt der Heilige Nikolaus von Myra mit seiner roten Bischofsmütze als Überbringer von Geschenken. Im lutherischen Glauben wurde jedoch die Verehrung von Heiligen abgeschafft und der Geschenketag auf den Geburtstag Jesu verlegt. Nach Amerika kam der niederländische „Sinterklaas“ und diente dort als „Santa Claus“ als Vorbild für den Weihnachtsmann.

Welche Anziehungskraft der Weihnachtsmann heutzutage als Werbebotschafter hat, war erst kürzlich beim Besuch der Coca-Cola-Trucks in Erding zu sehen.

Boxberger zeigte anhand historischer Fotos von einem „Arnmarkt“ oder einem Pferderennen in Langengeisling, wie wichtig es früher für die Herren war, einen Hut zu tragen. Ebenso wichtiges Utensil für die Frauen war lange Zeit das Kopftuch, das zahlreiche Vorteile hatte: „Es diente als Schutz vor Sonne und Staub und war nicht so teuer wie ein Hut“, sagte die Referentin und erinnerte an die Trümmerfrauen nach dem Krieg, die ihre schwere Arbeit nur mit Kopftuch verrichteten.

Eine besondere Geschichte hat das schwarze Kopftuch, das Boxberger zeigte. „Dieser arabische Hidschab ist 2016 im Warteraum Asyl liegen geblieben“, erklärte sie und vermutet, er habe wohl einer Frau aus Syrien oder Afghanistan gehört. Mit dem Hidschab bedecken arabische Mädchen ihr Haar mit Beginn der ersten Menstruation, wohingegen der Wechsel vom Mädchen zur Frau im westlichen Kulturkreis erst mit der Hochzeit erfolgt.

Der graue Hut in Boxbergers Hand stammt beispielsweise aus dem ehemaligen Fachgeschäft Friedberger. © Peter Gebel

Wesentlich aufwendiger gearbeitet war die schwarze Haube, die die Dame damals zum Kirchgang trug. Sie bedeckte Haar und Ohren und war das Sinnbild für eine verheiratete Frau. Das erklärt auch den Spruch „unter die Haube bringen“, denn nach der Hochzeit mussten Frauen im Mittelalter ihre Haare verstecken und durften sie nicht mehr offen tragen.

Hübsch anzusehen, aber ohne große Funktion sind Sommerhütchen, eine Brautkrone und eine so genannte Münchner Riegelhaube, die im Museum aufbewahrt werden. Die Riegelhaube wird hinten auf den Haarkranz der Damen gesteckt.

Den Zylinder sieht man heute meist nur noch im Zirkus, früher war er jedoch in ganz Europa in Mode, erklärte Museumsleiter Krause. Hervorgegangen war der Zylinder aus den englischen Reiterhüten. Erst trugen ihn Bürgerliche, später auch der Adel. Praktisch für die Reise war der eingebaute Mechanismus des „Chapeau Claque“, mit dem man ihn zusammenklappen konnte. Heute tritt oft der Zauberer im Zirkus mit Zylinder auf, doch der Museumuszylinder ist leer. „Kein Kaninchen drin“, bedauerte Krause.

„Wo kauft man denn heute in Erding einen Hut?“, fragt sich mancher, nachdem das Hutfachgeschäft Friedberger an der Langen Zeile vor über zehn Jahren geschlossen wurde. „Im Gewandhaus Gruber oder auf dem Flohmarkt“, lautete die Antwort der Besucher. Das Museum bewahrt einen echten Friedberger-Hut auf, die passende Erinnerung rief ein historisches Bild aus der Hutabteilung hervor. Heute gibt es in Erding keinen speziellen Hutmacher mehr.

Ein beliebtes Modeaccessoire waren in den 1920er Jahren Strohhüte, wegen ihrer Form auch „Kreissäge“ genannt. Sie trugen auch die Landwirte auf dem Feld, eine Schweißplatte aus Kunststoff war zum Schutz vor dem Durchschwitzen eingebaut. Während früher Stroh, Samt, Seide und Filz für die Hutherstellung verwendet wurden, ist es heute meist Baumwolle.

Einen speziellen Hut nannte Boxberger zum Abschluss: die „Hodernsau“. Gefertigt wird er aus Zunderschwamm, der an Bäumen wächst. Er wird mit Urin gegerbt und wie Leder über eine Form gestülpt. „Nur nass werden durfte der Hut nicht – dann nimmt er wieder seine ursprüngliche Schwammerlform an“, warnte Boxberger schmunzelnd.