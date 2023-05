„Man muss schon ein bisschen verrückt sein“

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

In Reih und Glied parkten die Sattelzüge, ehe es im Konvoi nach Erftstadt ging. © Helferschwein e.V.

„Es war großartig, es war emotional, mir fehlen die Worte.“

Erftstadt/Moosinning – Harry Hoyler ist nahezu sprachlos – was bei ihm selten vorkommt – wenn er auf die beiden Tage in Erftstadt zurückblickt. Federführend hat der Vorsitzende des Vereins Helferschwein einen Hilfskonvoi in die von der 2021er-Flut betroffenen Gebiete im Ahrtal organisiert (wir berichteten) und dürfte dabei sämtliche Rekorde gebrochen haben. „Das hätte keiner geglaubt“, betont er stolz.

Unvorstellbare Zerstörung: Erftstadt vor ziemlich genau zwei Jahren. © Rhein-Erft-Kreis/dpa

Monatelang hatte Hoyler den Konvoi vorbereitet, am Freitag, kurz nach Mitternacht, starteten mehrere Sattelzüge aus vielen Teilen Bayerns, unter anderem aus Zengermoos, sowie ein Bus in Richtung Ahrtal. Im Ort Grafschaft war Treffpunkt. „Da haben wir uns dann aufgestellt, du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Konvoi war“, schwärmt Hoyler. Unter anderem waren sieben Sattelzüge von der Firma Fürmetz dabei, fünf von Hasit, vier von der Ziegelei Kellerer („Die hatten Ziegel für ein Kompletthaus dabei“), Laster von der Firma Auer Baustoffe und der Firma Linden, dazu Fahrzeuge aus dem Allgäu, aus dem Nürnberger Raum und sogar aus Dortmund. Sie alle hatten Baumaterialien geladen, dazu hatte der Konzern Media Markt/Saturn Elektrogeräte im Wert von 30 000 Euro gestiftet – und der Erdinger Weißbräu hatte einen Lkw mit Getränken geschickt. 33 40-Tonner und drei Sprinter fuhren schließlich im Konvoi die letzten 40 Kilometer zum zentralen Baustofflager nach Erftstadt.

„Das war ein super Empfang, als wir da eingetroffen sind, die Emotionen kann man nicht beschreiben“, berichtet Hoyler. „Wir sind mit Fahnen begrüßt worden und haben kleine Geschenke gekriegt.“ Mit dabei waren auch die beiden Schirmherren der Aktion, Landrat Martin Bayerstorfer und Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler, die ebenfalls beeindruckt waren. „Außerdem hat uns ein riesen Presseaufgebot erwartet, und drei Fernsehsender waren auch vertreten“, ergänzt Hoyler. „Das war der größte Konvoi, der seit der Flut ins Ahrtal gerollt ist.“ Die Facebook-Seite sei mit rund 300 000 Zugriffen schier explodiert. In verschiedenen Gesprächen habe er festgestellt, dass die Bevölkerung rund ums Ahrtal wieder aufgerüttelt worden sei. „Das war den Leuten offenbar gar nicht bewusst gewesen, wie viel da noch im Argen liegt“, betont er.

In Fünfergruppen fuhren die Lkw schließlich beim Baustofflager vor, mit rund einem halben Dutzend Gabelstaplern wurde abgeladen. „Da war Action“, erzählt Hoyler und lacht. „Und das Beste: Es lief alles ohne Zwischenfälle ab, nichts ist passiert, keiner hat sich verletzt.“ Nur ein Zaunpfosten habe dran glauben müssen.

Das Baustofflager platzte, nachdem alles abgeladen war, schier aus allen Nähten. © Helferschwein e.V.

Abends im Hotel sei dann von ihm und allen Helfern der ganze Stress der vergangenen Monate abgefallen. „Da haben wir dann noch super gefeiert“, berichtet Hoyler, ehe es tags drauf wieder zurückging. Voll des Lobes ist er über die Helfer, die den Konvoi begleitet haben. „Das war bei allen Euphorie pur, und in den beiden Tagen ist ein super Wir-Gefühl entstanden, obwohl so viele unterschiedliche Typen dabei waren“, berichtet Hoyler stolz. „Und wir waren uns einig, dass man schon ein bisschen verrückt sein muss, um da mitzumachen und die Strapazen auf sich zu nehmen“, ergänzt er schmunzelnd. Er habe festgestellt: „Das sind alles Leute mit einem riesen Herz.“

Ein starkes Team: Harry Hoyler (M.) mit einigen der Lkw-Fahrer. © Helferschwein e.V.

Lachen muss Hoyler, wenn er an die Verabschiedung denkt. „Da hat keiner ,Servus‘ gesagt, sondern alle haben gemeint: ,Bis zum nächsten Mal.‘ Und einer hat dann noch angefügt: ,In Italien gibt’s im Moment eine Flut – also auf geht’s.’“