Erdinger Lehrerin im Visier der Stasi

Von: Gerda Gebel

Über großes Interesse am Erzählcafé im Museum Erding freuten sich Referentin Roswitha Bendl (stehend 2. v. l.) sowie Walter Müller, Carina Dollberger und Prof. Dr. Hans Otto Seitschek vom KBW (v. l.), dazu Gitarrist David Heinrigs (sitzend). © Peter Gebel

Wohlbekannt ist Roswitha Bendl in Erding, sei es als Lehrerin am Anne-Frank-Gymnasium, als Politikerin oder durch zahlreiche Ehrenämter.

Erding - So waren viele interessierte Zuhörer ins Museum Erding gekommen, um beim Erzählcafé des Katholischen Bildungswerks (KBW) die Lebensgeschichte der 77-jährigen Erdingerin mitzuerleben. Die Referentin freute sich über bekannte Gesichter im Publikum, und auch KBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Hans Otto Seitschek zeigte sich begeistert von der Resonanz.



Bendl kam im November 1945 in München zur Welt, hat aber ihre Wurzeln im Landkreis Erding. Ihre Mutter stammte aus Thalheim, wo beide Großeltern als Lehrer tätig waren. Das kleine „Roswithchen“ wuchs am Münchner Bavariaring auf, die riesige Wohnung musste sich die Familie allerdings mit vielen einquartierten Flüchtlingen teilen. „Ich war ein glückliches Kind“, sagt Bendl, trotz der wenigen Zerstreuungen, die es damals gab.



Zu den Eltern hatte das Einzelkind eine enge Beziehung. Sehr bewegend für Bendl und die Zuhörerschaft war die Schilderung des Gesprächs am Sterbebett ihres Vaters. Ihren Berufsweg startete die Lehrerstocher mit einem Theologiestudium, Zweitfach Englisch für Gymnasien. Ein sechswöchiger Sprachkurs in London begründete ihre Liebe zu England. Während des Studiums unterrichtete sie ein Jahr als Lehrassistentin an einer britischen Schule.



Zurück in Deutschland startete die angehende Lehrerin ins Referendariat, zuvor hatte sie noch ihren Studienkollegen Hermann Bendl geheiratet. Ihre erste Stelle trat sie am Gymnasium Erding (heute Anne-Frank-Gymnasium) an und blieb dort 27 Jahre. Erst als ihr Mann dort stellvertretender Direktor wurde, wechselte sie ans Gymnasium Markt Schwaben.



Noch heute ist zu spüren, mit welcher Begeisterung die Pädagogin ihre Schüler motivieren konnte, und so schilderte sie einige erfolgreiche Wettbewerbe in verschiedenen Sparten.



Ein wichtiger Aspekt in Bendls Leben war und ist das ehrenamtliche Engagement, wie sie betont. Aktiv war sie schon früh in der ökumenischen Arbeit, engagierte sich in der Integrationsarbeit mit Pax Christi, aber auch privat. So nahm die Familie Bendl mit ihren drei Kindern im Jahr 1991 eine Familie aus Kroatien in ihrem Einfamilienhaus auf, als diese aufgrund des Jugoslawienkriegs flüchten musste. Vier Jahre wohnte die Flüchtlingsfamilie bei Bendls mit engem Familienanschluss.



Auch in der Politik war Bendl sehr aktiv, trat dem ÖDP-Kreisverband bei, war 18 Jahre im Erdinger Stadtrat und erhielt dafür die Goldene Stadtmedaille. Ihr Engagement brachte Bendl sogar den Eintrag in eine Stasi-Akte ein, die sie in Kopie dem staunenden Publikum zeigen konnte. Auslöser war die Partnerschaft von Pax Christi mit einer evangelischen Basisgemeinde in Erfurt, die von der Stasi beobachtet wurde. Ins Visier der Stasi geriet dadurch auch die „negativ-feindliche“ Partnergemeinde aus Erding mit ihren Führungspersonen, darunter auch Bendl. „Der Stasi-Spitzel saß sogar bei uns beim Kaffeetrinken auf der Terrasse“, berichtete sie empört.



Die gelungene Veranstaltung wurde charmant moderiert von Carina Dollberger, die musikalische Umrahmung übernahm Gitarrist David Heinrigs von der Kreismusikschule. ge