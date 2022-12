Erdinger Rotary-Tombola: Die Nummer 835 ist das große Los

Von: Gabi Zierz

Teilen

Freuten sich über die Ziehung der Hauptpreise (v. l.): Max Daubenschmidt (vorne), Notar Rudi Burghart, Landrat Martin Bayerstorfer, Rolf Wieder (Clubdienst), Rotary-Präsident Petros Giovis und Christian Otto (Rotary-Sozialfonds). © Peter Bauersachs

Tolle Hauptpreise gibt es bei der großen Weihnachtstombola des Rotary Clubs Erding. Das Auto, einen Ford Fiesta, hat die Losnummer 835 gewonnen.

40 000 Lose hat der Rotary Club Erding bei seiner traditionellen Weihnachtstombola verkauft und während des Christkindlmarktes schon viele kleine Preise ausgegeben. Jetzt stehen auch die Gewinner der Hauptpreise fest. Die Losnummern wurden vor großer Zuschauerkulisse auf dem Schrannenplatz von Schüler Max Daubenschmidt gezogen.

Folgende Losnummern wurden als Hauptpreise verlost: 835: Ford Fiesta; 5794: Computer PC/NB Anlage (Wert 1000 Euro); 4563: Goldbarren (10g) der Sparkasse Erding-Dorfen; 5949: 500 Euro in bar von der VR-Bank Erding; 3219: Fotoshooting Studio Naglik (Wert 250 Euro); 7590: 1 Jahr Erdinger Weißbräu/Freibier (20 Kästen); 3316: Werkstattgutschein Auto Frisch (Wert 250 Euro); 3762: Lebi Optik Einkaufsgutschein (Wert 250 Euro); 4127: Media Markt Einkaufsgutschein (Wert 250 Euro); 6451: Scharf Reisen Reisegutschein (Wert 150 Euro); 4984: Terra Pad (Tablet-PC); 3819: 4 Tageskarten Thermenwelt, Galaxy + Sauna, Therme Erding; 6535: 2 Tageskarten Vitaloase +1 Sunlounger, Therme Erding; 2851: 4 x 4 Std. Thermenwelt & Sauna, Therme Erding; 1728: Jugendmitgliedschaft im Golfclub Grünbach; 7495: 18 Loch Greenfee, Golfclub Eichenried; 5073: 18 Loch Greenfee, Golfclub Eichenried; 694: Gemälde, Bilderreihe Geschichte des Leinenanbaus; 2594: 3 Monate Fitness, Sportpark Schollbach; 3217: Küchenschmiede Marsmann Gutschein (Wert 150 Euro); 6579: Gewandhaus Gruber Einkaufsgutschein (Wert 150 Euro); 2339: Smartphone Google Pixel 6a, Vodafone Shop Erding; 1545: Geschenkkorb von Anton Maier. Alle Nummern ohne Gewähr. Die Gewinner wenden sich zur Abholung ihrer Preise an Andreas Bulic, Tel. (01 73) 3 79 56 26 oder per E-Mail an andreas. bulic@gmx.de.