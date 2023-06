Rote Gebiete: Erding will Freistaat verklagen

Von: Hans Moritz

Massive Zweifel an der Zuverlässigkeit der Nitratmessstellen im Grundwasser hegen Landwirte und Kreisräte. Der Freistaat kündigt Verbesserungen an, doch erst mal haben Erdinger Bauern das Nachsehen. © Uli Deck/dpa

Zu viel Nitrat im Grundwasser: Der Landkreis bewilligt bis zu 20 000 Euro Anwaltskosten. Der Rechtsweg ist aber kompliziert.

Erding – Zahlreiche Landwirte im Kreis Erding dürfen ihre Felder nur noch mit deutlich weniger Düngemitteleinsatz bewirtschaften und haben deswegen spürbar geringere Erträge. Die neue Düngeverordnung des Freistaats, die auf die Europäische Union zurückgeht, stuft zwei große Landzungen, die über Erding hinaus in die Kreise Mühldorf und Altötting reichen, als so genannte Rote Gebiete ein – hier ist die Nitratbelastung im Trinkwasser zu hoch (wir berichteten mehrfach).

Viele Landwirte, der Bauernverband, aber auch Landratsamt und Kreistag bezweifeln, dass der Grenzwert flächendeckend zu hoch ist. Denn ermittelt wurde der Nitratwert an gerade einmal zwei Messstellen, die sich noch dazu an Orten befinden, an denen Fremdeinträge, mit denen die Landwirtschaft nichts zu tun haben, nicht auszuschließen sind. Dennoch gelten die Restriktionen vorerst bis 2026.

Gegen diese Einstufung soll nun vor Gericht geklagt werden. Der Kreisausschuss beschloss gegen die Stimmen der Grünen-Vertreter Florian Geiger und Helga Stieglmeier, bis zu 20 000 Euro Anwaltskosten beizusteuern. Doch der juristische Weg ist verworren. Zwei Möglichkeiten zeichnen sich ab, über die Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) und Peter Stadick von der Verwaltung den Ausschuss informierten.

Bekanntlich haben sich gegen beide Roten Gebiete landwirtschaftliche Interessensgemeinschaften (IG) gegründet, denen der Landkreis, der dort Flächen besitzt, beigetreten ist. Sie wollen nun Gutachten beauftragen, inwieweit die Ausweisung fehlerhaft (und damit unwirksam) ist. Ausgewählte Bauern könnten dann mithilfe der IGs vor Gericht ziehen. Der Landkreis ist nach den Worten Bayerstorfers als Verpächter von Flächen zumindest mittelbar betroffen – Wertverlust, geringere Pachteinnahmen – und könnte sich so an der Klage beteiligen.

Stadick berichtete, der Landkreis könne auch selbst klagen – was juristisch eine delikate Angelegenheit würde. „Wir haben mögliche Klagebefugnisse und Erfolgsaussichten geprüft“, versicherte Bayerstorfer und zitierte dabei auch Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (FW), der vor ein paar Tagen am Rande eines Bierzeltauftritts in Oberneuching die fehlerhaften Messungen ebenfalls scharf kritisiert hatte. Auf eine Vorprüfung drängte unter anderem Heinz Grundner (CSU), dessen Stadt Dorfen stark betroffen ist. „Nicht dass wir uns gleich zu Beginn eine blutige Nase holen.“

Laut Stadick hätte eine Feststellungsklage vor dem Verwaltungsgericht kaum Erfolgsaussichten, weil der Landkreis in keinem der Roten Gebiete einen eigenen Betrieb hat. Aus diesem Grund raten Juristen auch von einem Normenkontrollantrag ab, zumal aktuell viele ähnliche Verfahren bei der Justiz anhängig sind, über die noch nicht entschieden ist. „Folglich“, so Stadick weiter, „kommt sinnvollerweise für den Landkreis Erding lediglich eine Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof in Betracht“ (siehe Kasten).

Ansatzpunkte könnten eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes, des Eigentumsrechts und der Berufsfreiheit sein. Zudem könnte die Justiz prüfen, ob das Verbot der Zwischenfruchtdüngung erforderlich ist, und ob Düngebeschränkungen ohne Entschädigung unangemessen sind. Stadick geht davon aus, dass eine Klageerhebung noch bis Ende November dieses Jahres möglich ist – das wäre ein Jahr nach Inkrafttreten der Düngeverordnung.

In der Tat scheint die Ausweisung der Roten Gebiete juristisch auf wackeligen Beinen zu stehen – eben wegen der überhasteten Umsetzung mit vielerorts vermutlich untauglichen Messstellen. Das hat laut Bayerstorfer nach einer Resolution des Kreistags vom Dezember 2022 und einem Brandbrief an Ministerpräsident Markus Söder auch dessen Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU) eingeräumt.

In der Sitzungsvorlage heißt es, Herrmann habe die unzureichende Messstellen-Dichte eingeräumt, habe aber auch erklärt, dass der Freistaat das Verfahren einfach durchgezogen habe, um Strafzahlungen der EU zu umgehen. Neuerliche Messungen zeichneten schon wieder ein deutlich entspannteres Bild – die Nitratbelastung ist gesunken.

Florian Geiger (Grüne) erklärte, er werde diesmal mit Nein stimmen. Eine Klage sei nicht mehr erforderlich, nachdem der Freistaat eine Ausdehnung des Messstellennetzes zugesagt habe. Ullrich Gaigl (FW) erkundigte sich, ob sich die ebenfalls betroffenen Nachbarlandkreise, Mühldorf und Altötting, an der Klage beteiligten. Bayerstorfer sicherte zu: „Das klären wir noch.“