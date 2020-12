Rückblick, Ausblick, Lichtblick?

Mit starken Nerven und Flexibilität begegnet die Stadthalle Erding der Corona-Pandemie. Der Terminkalender für 2021 und 2022 füllt sich stetig.

Erding – Ein wahrhaft turbulentes Jahr geht zu Ende. Auch für viele Kulturschaffenden im Landkreis und die Stadthalle Erding. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie begann die Achterbahnfahrt, die alle Künstler, Veranstalter und jeden im Veranstaltungsbereich Tätigen ins Mark traf.

Wie viele andere Branchen kämpft die Veranstaltungswirtschaft mit den massiven Auswirkungen. Wann und unter welchen Voraussetzungen mit einer Erholung des Eventmarkts zu rechnen ist, ist ungewiss. Man hofft auf das späte Frühjahr 2021.

„Es ist derzeit ein Blick in die Glaskugel, aber man muss realistisch mit der Situation umgehen“, sagt Jutta Kistner, Geschäftsführerin der Stadthalle Erding. „Durch den Lockdown light darf bereits seit Anfang November keine Veranstaltung stattfinden – bis auf Ausnahmeregelungen. Nach der aktuellen Schließung des Einzelhandels bis 10. Januar 2021 stehen auch der Januar und Februar auf der Kippe. Einige Künstler sind schon auf uns zugekommen, weil sie ihre gesamte Tour in den Sommer verlegen“, erklärt sie.

Es sei jedoch oft nicht möglich, gleich im Anschluss an die Pressekonferenzen der Bayerischen Staatsregierung zu reagieren und Absagen oder Ersatztermine bekannt zu geben. Oftmals müsse auf die offizielle Verordnung gewartet werden. Auch die Suche nach einem geeigneten Ersatztermin 2021 oder 2022 mit den Produktionspartnern und Künstlern brauche Zeit, so Kistner. Immer weniger freie Lücken finden sich in den Terminkalendern.

Daher bittet die Stadthalle wegen der verzögerten Veröffentlichung von Ersatzterminen und Absagen, um Verständnis. Kistner sagt: „Die Nerven nicht verlieren, flexibel bleiben und weiter auf Sicht fahren, das war an manchen Tagen auch unser Mantra. Doch letztlich muss man Vertrauen in seine Veranstalterkunden und vor allem in unser Publikum haben.“

Das Gesundheitsamt Erding nutze weiterhin mit dem Tracing Team die Räumlichkeiten am Alois-Schießl-Platz. Auch als Location für die Kommunalgremien oder den Blutspendedienst leiste die kommunale Halle ihren Beitrag zur Pandemie-Bewältigung, so Kistner.

Im Gegensatz zu anderen Häusern stehe allerdings eine Umwidmung als Impfzentrum nicht im Raum. Die Geschäftsführerin geht sogar davon aus, dass kleinere Veranstaltungen wie etwa Business-Events, zum Beispiel firmeninterne Schulungen, nach dem Lockdown wieder schneller stattfinden können.

Ein Neustart werde aber wohl vorsichtig erfolgen. Kistner erwartet, dass die Hygieneauflagen und insbesondere der Mindestabstand, noch länger einzuhalten sein werden. Dafür sieht sie das Kommunalunternehmen aber angesichts der Erfahrungen aus den Spätsommermonaten bestens gerüstet. Man habe gleich zu Beginn schnell gehandelt und entsprechend investiert, betont sie. Ein Mitarbeiter wurde zum Dekra-geprüften Hygienebeauftragten ausgebildet. Die Veranstalterkunden hätten daher gerne auf die Beratung der Halle zurückgegriffen. Auch das Publikum habe sich nach eigenen Aussagen sicher gefühlt. Ein Gast schrieb: „Unsere erste Kulturveranstaltung seit Corona. Wir waren von der Organisation und den Sicherheitsmaßnahmen beeindruckt.“

Auch wenn die Impfungen nach Weihnachten beginnen, sind für Kistner Veranstaltungen mit mehr als 200 Besuchern bis ins kommende Frühjahr unrealistisch. Allerdings ist sie überzeugt: „Sollten die Infektionszahlen sinken, wird das Bedürfnis nach persönlichen Begegnungen und Erlebnissen die Eventbranche wieder aufleben lassen.“ So seien die Planungen für den Herbst und die beiden Folgejahre in vollem Gange, „um dem Erdinger Publikum auch nach der Pandemie wieder kulturelle Erlebnisse zu bieten“. Wer sich dafür schon Gutscheine sichern will, kann dies – trotz Lockdown – online von zuhause aus tun.

Weitere Infos gibt es im Internet auf www.stadthalle-erding.de.