Ruhestörung, Sachbeschädigung und ein paar kleinere Brände: Erdinger Polizei meldet 14 Einsätze in Silvesternacht

Im Bereich Dorfen ist es wesentlich ruhiger

Von Markus Schwarzkugler schließen

Langweilig wurde es den Beamten der Polizeiinspektion Erding beziehungsweise so mancher Feuerwehr in der Silvesternacht nicht. Neben der normalen Streifentätigkeit wurde die Polizei zu insgesamt 14 Einsätzen gerufen.

Landkreis – Ruhestörungen, Brände durch Feuerwerkskörper und eine Sachbeschädigung: So lautet die Bilanz. Ruhiger hatten es die Kollegen von der Dorfener Polizei – „keine besonderen Vorkommnisse“ heißt es von dort in Bezug auf die Neujahrsfeierlichkeiten.

Die Freiwillige Feuerwehr Erding wurde am Samstag um 20.40 Uhr an den Plankensteinweg in Erding gerufen, da dort eine Hecke in Brand geraten war. Das Feuer konnte bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte von Anwohnern gelöscht werden.

Gegen 23.45 Uhr wurde die Erdinger Wehr dann zum Brunnenweg beordert. Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses hatte eine Silvesterrakete einen Stuhl in Brand gesetzt. Das Feuer war schnell gelöscht, sodass es nicht auf das Gebäude übergreifen konnte. Personen waren nicht in Gefahr.

Wenige Minuten war das neue Jahr alt, als die Feuerwehr Pastetten einen brennenden Baum an der Flurstraße löschen musste. Es entstand nur ein kleiner Schaden am Baum und an einem angrenzenden Zaun.

Die örtlichen Feuerwehren hatten es dann jeweils gegen 0.45 Uhr mit Heckenbränden zu tun – an der Kattowitzer Straße in Erding und der Eicherloher Straße in Oberneuching. Beide Brände waren schnell gelöscht.

Um 1.50 Uhr wurde der Polizeiinspektion Erding der Brand eines Müllhäuschens am Haidfeld in Buch am Buchrain gemeldet. Durch das schnelle Einschreiten der dortigen Feuerwehr konnte sich das Feuer auch in diesem Fall nicht ausbreiten. Der durch sämtliche Brände verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Ärgern musste sich am frühen Neujahrsmorgen noch ein Moosinninger, dessen Briefkasten von einem Böller gesprengt worden war.

Und wie war die Silvesternacht in der Notaufnahme des Erdinger Klinikums? „Es war nichts außer der Reihe, vom Partygeschehen her war es ruhig“, heißt es von dort. Es sei eine ganz normale – wie gewohnt arbeitsreiche – Nachtschicht gewesen.