Erding: Alles außer Bierzelt

Einen tollen Ausblick hat man vom Balkon der Erdinger Doppelstock-Hütte. © Patricia Schneider

Auf dem Erdinger Herbstfest spielt nicht nur in den beiden Bierzelten die Musik. Wer wo auch noch gerne hingeht, haben wir erkundet.

Erding – Das Herbstfest ist in vollem Gange, die Stimmung im Bierzelt immer etwas Besonderes. Doch kann es mit Live-Band und tausenden Feiernden abends auch schnell mal laut und stickig werden. Da suchen sich viele eine Alternative. Wir haben uns umgeschaut.

Nachmittags Kaffee, abends Party

Ein breites Publikum trifft sich in „Dangls Café- und Weinzelt“. Täglich gibt es dort neben Bier auch eine große Auswahl an Weinen, Aperitifs und Cocktails. Doch auch Kaffee und Kuchen werden am Nachmittag serviert. Da ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Sebastian Kronseder ist angestellter Geschäftsführer und weiß durch seine Erfahrung ganz genau, welche Gäste er Jahr für Jahr empfangen darf: „Zu uns kommen alle – von jung bis alt. Am Nachmittag oder am Sonntag schauen gerne Senioren und Familien zu Kaffee, Kuchen oder einer Brotzeit vorbei. Und am Abend, vor allem am Wochenende, verwandeln wir uns regelrecht in ein Partyzelt.“

Da kommen viele junge Erdinger – natürlich auch Fußballer, die ihr Spiel am Wochenende ausgiebig feiern. Auch Basti Schätzl vom FC Finsing trifft sich gerne mit seinen Jungs in Dangls Weinzelt. „Für junge Leute und auch uns Fußballer ist es einfach eine gute Anlaufstelle. Man trifft ganz viele Bekannte und Gleichgesinnte, mit denen man sich nett unterhalten kann. Falls keine Lust auf Bier besteht, wird man auch wunderbar mit Longdrinks oder dem klassischen Frühstück versorgt.“ Frühstück? Etwa Spiegeleier und Speck? Nein, der Klassiker und das wohl meistgetrunkene Getränk im Dangl-Zelt ist ein kleiner Cuba Libre und gerade bei den jungen Festbesuchern sehr beliebt.

Gehoben mit Wein und Scampis

Wer den Herbstfest-Abend gerne bei Wein und Meeresfrüchten verbringt, der fühlt sich beim Hummer Harke wohl. Unter einem freien Zelt werden an Stehtischen vor allem Weine, Prosecco und Champagner konsumiert. Dazu gibt es Fisch, Scampi, Austern und auf Bestellung auch Hummer. Seit 25 Jahren ist Ali Harke auf dem Herbstfest vertreten. Zum Jubiläum hat er sogar einen eigenen Weißwein im Sortiment.

Seit 25 Jahren auf dem Herbstfest: Hummer Harke feiert heuer Jubiläum. © Patricia Schneider

Auch Junior-Chef Chris Harke kennt sein Publikum: „Mei, zu uns kommen schon eher die gehobeneren Gäste, die gerne Mal gemütlich ein Glas Wein trinken. Doch uns besuchen auch jedes Jahr viele Firmen mit ihren Mitarbeitern.“ So wie Albert Blumoser, Agenturinhaber der Allianz Versicherung. Er ist seit vielen Jahren bei Hummer Harke zu Gast: „Die Location ist für uns super. Man muss nicht im stickigen Bierzelt sitzen, sondern kann an der frischen Luft stehen und ist durch die Überdachung doch vor Regen geschützt. Außerdem ist es ein jahrelanger In-Treff, bei dem sich alle sehen. Wir gehen immer gerne zum Hummer Harke wegen der guten Getränke, der leckeren Speisen und dem freundlichen Chef.“

Bier wird hier weniger konsumiert, dafür Wein, Prosecco und Champagner. Diese haben natürlich ihren Preis. „Wir haben schon einen guten Mix aus Jung und Alt, jedoch sind das jüngere Publikum meist die Kinder der Firmeninhaber mit ihren Freunden. Hauptsächlich empfangen wir die Erdinger mittleren Alters“, sagt Chris Harke. Wer sich also gerne schick auf ein Glas Prosecco und ein paar Austern treffen will, ist bei Hummer Harke genau richtig, sollte jedoch auch das nötige Kleingeld dabeihaben.

Beste Stimmungbei 360 Grad

Gemächlich zieht die Drehbar ihre Runden – eine 360-Grad-Bar mit Stehmöglichkeiten um die Theke herum, an der hauptsächlich Bier, aber auch Cocktails gefragte Getränke sind. Betreiber Chris Heigl weiß, was seine Gäste am liebsten trinken: „Vor allem Aperol und Cuba sehr beliebt, zu uns kommen aber auch hauptsächlich junge Gäste ab 20 Jahren. Bei uns geht’s deshalb auch ganz lässig in Tracht zu. Wir sorgen immer für eine angenehme Partystimmung.“

Gemütliche Runden bei schönem Wetter sind auf der Drehbar geboten. Auch drumherum treffen sich die Erdinger gerne. © Patricia Schneider

Wer feiern will, ist an der Drehbar richtig. „Zu uns kommen die meisten, um vor oder nach dem Bierzelt die Volksfeststimmung aufleben zu lassen – egal, ob Stammgäste, Burschenvereine oder Dirndlschaften.

Auch für Anna aus Erding ist die Drehbar ein Muss. „Bei jedem Volksfestbesuch schau ich mit unserer Freundesgruppe auf ein Getränk vorbei. Das Schöne an der Drehbar ist, dass sie im Freien steht. Die Stimmung ist auch immer super lustig und ausgelassen – genau recht fürs Volksfest. An der Drehbar lass ich mir meinen Aperol einfach am liebsten schmecken.“

Tanzen auf den Tischen und saftige Preise

Der vierte Mitspieler muss sich noch behaupten – die Erdinger Hüttn. Wirt David Ritter zieht nach dem ersten Wochenende eine positive Bilanz: „Wir empfangen alle von jung bis alt. Ab 17 Uhr ist bei uns durch unsere Band, die jeden Tag spielt, richtig Partystimmung. Alle tanzen auf den Tischen und Bänken.“ Am ersten Wochenende ging vor allem das Erdinger Brauhaus-Bier oft über die Theke. Auch Krustenbraten, Käsespätzle oder Brotzeiten werden serviert. Doch nicht nur die Ente, in diesem Fall eine halbe, sondern auch ihr Preis ist saftig. Für 39,90 Euro darf man das Schmankerl inklusive zwei Knödeln und Blaukraut genießen – gerne auch zu zweit.

Ritter steht klar hinter den Preisen und betont, Qualität sei ihm besonders wichtig: „Egal, ob unsere Enten oder auch Schweine, alles ist Bioqualität. Die Enten kommen vom Geflügelhof Lugeder und auch unser Schweinefleisch stammt von Strohschweinen aus der Region.“

Ob sich die Erdinger Hüttn behaupten kann, wird sich noch herausstellen. Fest steht aber, dass – egal, ob Bierliebhaber, Schickeria oder Partymäuse – auf dem Herbstfest für jeden etwas geboten wird. Wer aber doch lieber eine Mass genießen will, der ist in einem der beiden Bierzelte immer noch am besten aufgehoben. PATRICIA SCHNEIDER