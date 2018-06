Verkehrsclub: Neuer Bahnhof ist gefährlich

Sicherheitsbedenken, Planungsfehler und ein zu kurzer Tunnel – der Verkehrsclub Deutschland geht mit S-Bahn-Ringschluss und neuem Bahnhof hart ins Gericht. Eine historische Chance sei vertan worden.

Erding – An sich ist der Verkehrsclub Deutschland (VCD) ein Verfechter des öffentlichen Nahverkehrs. Doch der geplante S-Bahn-Ringschluss von Erding über den Flughafen bis Freising stößt bei Kreisvorsitzendem Alfred Schreiber auf Kritik. Er wirft den Planern mehrere Fehler vor und spricht von „Schönheitsfehlern und Sicherheitsbedenken“.

Keine Regionalzüge Erding- München

Das größte Manko bei der vorliegenden Planung ist für Schreiber die bauliche Gestaltung. „Sie schließt einen Halt von Regionalzügen Richtung München in der Stadt Erding aus. Somit vergibt sich die Stadt Erding die große Chance, künftig auch mit Regionalzügen von Erding direkt nach München fahren zu können.“ Denn diese fahren auf der Walpertskirchener Spange erstmal nach Osten. Während andere Kreisstädte wie Dachau, Freising oder Fürstenfeldbruck die Möglichkeit hätten, per Zug in gut 20 Minuten nach München zu fahren, „zuckelt die S-Bahn weiterhin in 42 Minuten bis zum Ostbahnhof – auf nur eingleisiger Strecke zwischen Erding und Markt Schwaben“, ärgert sich Schreiber. Besser wäre es gewesen, „eine attraktive Regionalzug-Verbindung Flughafen-Erding-Messe Riem-Ostbahnhof einzurichten“. Der VCD-Kreischef erinnert an „regelmäßige Störungen, Verspätungen und Zugausfälle auf der eingleisigen Strecke“. Sein Fazit: „Ein großer Wurf sieht anders aus.“

Auch mit dem geplanten Verknüpfungsbahnhof von Ringschluss und Walpertskirchener Spange im Fliegerhorst geht der VCD hart in Gericht. Schreiber kritisiert die „drastische Verschlechterung der fußläufigen Erreichbarkeit von Bahnhof beziehungsweise Altstadt mit Kino, Ärzten, Jugendzentrum sowie Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten.

Nicht zuletzt, so der Kreisvorsitzende weiter, stelle der Bahnhof nach derzeitiger Planung ein Sicherheitsrisiko dar. „Er soll ausgerechnet an der engsten Stelle einer Kurve gebaut werden. Damit entsteht eine gefährlich große Spalte zwischen Bahnsteigkante und Waggon, was zu schweren Unfällen führen könnte.“

Sogar die Barrierefreiheit stellt der VCD in Frage: „Anstelle einer Rampe am bisherigen Bahnhof soll im Fliegerhorst lediglich ein einziger Aufzug gebaut werden. Fällt der aus, haben Menschen im Rollstuhl, mit Gehhilfe oder mit Kinderwagen möglicherweise wochenlang keinen barrierefreien Zugang zum Bahnsteig mehr.“

Tunnel bis Altenerding

Grundsätzlich begrüßt der Verkehrsclub die Untertunnelung, so dass Erding nicht zerschnitten wird. Allerdings regt Schreiber an, den Tunnel bis einschließlich Altenerding zu verlängern, um auch den beschrankten Bahnübergang an der Bahnhofstraße obsolet werden zu lassen. Dann, so Schreiber, würden auch keine Einsatzfahrzeuge mehr ausgebremst. Dieser Abschnitt befindet sich aber gar nicht mehr im Plangebiet der Stadt. Sie, Staat und Deutsche Bahn lehnen einen längeren Tunnel bekanntlich wegen der zusätzlichen Kosten in zweistelliger Millionenhöhe ab. Andere hingegen fordern eine Tieferlegung sogar bis südlich Aufhausen/Sempt-Park.

Zum ÖPNV insgesamt regt der VCD an, im Erdinger Land das Regionalbusnetz als Zubringer zur Bahn „deutlich auszubauen“.