S2 Erding: Ersatzverkehr Richtung München am Allerheiligen-Wochenende

Landkreis – Die S 2 wird am langen Allerheiligen-Wochenende zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen nicht fahren. Die Strecke ist von morgen, Donnerstag, 22 Uhr, bis Montag, 4. November, 4.30 Uhr, komplett gesperrt. Das teilen Gemeinde und Deutsche Bahn mit. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Grund sind die beiden Bahnunterführungen, die derzeit in Poing neu gebaut werden.

Am S-Bahnhof werden die Hilfs- und Behelfsbrücken ausgebaut sowie diverse Tiefbau- und Transportarbeiten durchgeführt. An der künftigen Unterführung in Verlängerung der Anzinger Straße/Am Hanselbrunn wird der Oberbau eingeschoben. Außerdem werden vier Hilfsbrücken eingebaut, und es stehen ebenfalls Tiefbau- sowie Transportarbeiten an.

Laut Poings Bürgermeister Albert Hingerl liegt die Unterführung am S-Bahnhof „derzeit grob im Zeitplan“. Sofern das Wetter mitspiele und im November kein Wintereinbruch stattfinde, werde das Bauwerk Ende November bis Mitte Dezember eröffnet. Die Unterführung Anzinger Straße/Am Hanselbrunn soll am 20. Dezember fertiggestellt werden. An Ostern 2020 werden die Hilfsbrücken aus- und eine Grundwasserwanne zum Hochwasserschutz eingebaut. Die Verbindung der Unterführung mit Anzinger Straße und Am Hanselbrunn ist für Juli bis September 2020 vorgesehen.

rm