Der Krähe an den Kragen

Von: Hans Moritz

Zur Plage geworden ist die Saatkrähe. © Steffen Fuessel/dpa

Die Freien Wähler im Landtag fordern, den Schutzstatus der Saatkrähe abzuschwächen und die Bejagung der Vögel möglich zu machen.

Erding - Der strenge Schutz hat nach Auffassung des Freisinger FW-Abgeordneten Benno Zierer „zu nicht mehr tragbaren Überpopulationen“ geführt, unter anderem in der Stadt Erding, wo sich nach einer von Zierer zitierten Erhebung des Landesamts für Umwelt (LfU) mittlerweile eine der größten Krähen-Kolonien im gesamten Freistaat niedergelassen hat. Dem LfU zufolge gibt es in ganz Bayern etwa 14 000 Brutpaare, in Erding sind es mehr als 1000.



Die FW stellen in Bayern mit Thorsten Glauber zwar den Umweltminister, das Schutzgebot muss laut Zierer allerdings in Berlin beziehungsweise Brüssel fallen.



„Saatkrähen richten in der Landwirtschaft beträchtliche Schäden an, fressen Saatgut von den Feldern und picken Siloballen auf. In Städten und Dörfern mit Saatkrähen-Kolonien sind Lärm und Verschmutzungen ein Ärgernis für Anwohner“, schreibt der Landtagsabgeordnete in einer Pressemitteilung.



Vor zwei Jahren hatte seine Fraktion im Landtag ein Projekt zum Saatkrähen-Management durchgesetzt. Dessen zweiter Zwischenbericht liegt nun vor. Darin heißt es unter anderem, dass die Schutzmaßnahmen des einst vom Aussterben bedrohten Vogels so erfolgreich gewesen seien, dass man es nun stellenweise mit Überpopulationen zu tun habe – wie in Erding. „Die meisten Vergrämungsmaßnahmen haben sich als wenig effektiv erwiesen. Deshalb muss der strenge Schutzstatus geändert werden, damit eine Bejagung möglich wird“, fordert der Freisinger Abgeordnete.



Im Erdinger Land erweise sich vor allem das Eittinger Kompostierwerk Wurzer als ideale Futterquelle, so Zierer mit Verweis auf eine Masterarbeit an der Technischen Universität München, der zufolge Biogasanlagen und Fahrsilos mit Maissilage bei den Vögeln besonders beliebt seien.



Bemerkenswert an dem im LfU-Bericht ist die Schadensaufnahme durch den Bauernverband im Landkreis Erding. Aus dem Jahr 2021 gab es 27 Rückmeldungen mit einem Gesamtschaden von rund 76 500 Euro. Auf Nutzflächen entstand ein Schaden von 39 700 Euro, 36 800 Euro waren es auf Versuchsflächen zur Saatgutzüchtung.



Die Stadt Erding hat bekanntlich die Waffen gestreckt. Nachdem alle Bemühungen, darunter eine Abschussausnahmegenehmigung durch die Regierung von Oberbayern, erfolglos geblieben und der Einsatz von Raubvögeln wegen des starken Straßenverkehrs gescheitert waren, hatte OB Max Gotz (CSU) angekündigt, keine weiteren Vorstöße mehr zu unternehmen – zum Verdruss des Bauernverbands.



Zierer indes verweist auf Länder wie Frankreich, Ungarn, die Slowakei oder Estland, wo die Saatkrähe mittlerweile abgeschossen werden darf – aufgrund einer Ausnahmegenehmigung. ham