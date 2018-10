„Wir alle müssen jetzt in uns reinhören“

FDP, ÖDP, Bayerpartei, Die Linke, Die Partei, Piraten und V-Partei³ sind stimmkreisweit unter fünf Prozent geblieben. Das sagen die Direktkandidaten zu den Ergebnissen:

Erding– In der goldenen Mitte gelandet ist die FDP mit Direktkandidat Christian Korn. Der Wartenberger holte stimmkreisweit 4,3 Prozent, in seiner Heimatgemeinde 5,8. „Ich bin grundsätzlich Optimist – und das bleibe ich auch“, sagte er gestern Abend und gab zu: „Alles über fünf Prozent ist schön, auch wenn ich mir ein bisschen mehr erhofft hätte. Aber ich sehe es in Relation zu unserem Ergebnis bei der letzten Landtagswahl mit stimmkreisweit nur 2,5 Prozent.“ Heuer waren es bei der Parteistimme 4,3 Prozent. Zufrieden könne man damit zwar nicht sein, aber es ermutige einen, „weiter eine ehrliche Politik auf der Basis von Fakten zu präsentieren – das fehlt mir im Landtag ganz gewaltig“.

Eher Pessimist ist nach eigener Aussage Andreas Zimmer. Der Kandidat der Bayernpartei aus Inning am Holz hat vor allem im Holzland Wähler mobiliseren können. In seiner Heimatgemeinde holte er 6,5 Prozent, in Steinkirchen sogar 7,4 Prozent. „Ich werde in Zukunft noch mehr Gas geben und garantiert nicht aufhören“, sagte Zimmer gestern Abend. Nächstes Ziel sei die Kommunalwahl 2020 – „da werde ich auf jeden Fall mitmischen. Wir haben noch viele Wahlen vor uns“, so der Kandidat, der erst 2017 zur Bundestagswahl erstmals politisch in Erscheinung getreten war.

Ein alter Hase in der Politik hingegen ist Stephan Treffler, seit 30 Jahren bei der ÖDP. Er machte sich gestern Abend noch auf den Weg zur zentralen ÖDP-Veranstaltung in München. Treffler hat im Stimmkreis 2,9 Prozent bekommen und in Erding, wo er im Stadtrat sitzt, 3,6 Prozent. „Wir alle müssen die Wahlergebnisse und unsere Motivationslage jetzt erst einmal analysieren, in uns reinhören und schauen, wie es weitergeht“, erklärte Treffler am Telefon. Die Stimmung bei der ÖDP jedenfalls sei „ganz gut“ gewesen: „Es weint niemand“, meinte Treffler lachend.

Die Wahl verfolgte Walter Koppe (Die Linke) vom Krankenbett aus: Er liegt seit Freitag im Krankenhaus Erding. „Umso mehr schätze ich nun die Arbeit der Pflegekräfte“, meinte er am Telefon. Stimmkreisweit hat Koppe 2,3 Prozent erreicht, seine Partei bei den Zweitstimmen 2,4 Prozent. „Das ist deutlich schwächer als erwartet. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die bis zur Wahl unentschlossen waren, doch eher nicht Die Linke wählten.“ Für die Zukunft jedenfalls ist Koppe „nicht unzuversichtlich“: Die Linke ist in seinen Augen „ein ganz wichtiger Faktor“ und habe viele junge Mitglieder, mit denen man nun in den Kommunalparlamenten Fuß fassen wolle.

Unter ferner liefen rangieren die weiteren Kandidaten Markus Kuliberda (Die Partei), Stefan Lorenz (Piraten) und Markus Krätschmer (V-Partei³) mit jeweils unter einem Prozent.

