Mit einer Marzipan-Sau fing alles an

Von: Gerda Gebel

Schirm, Kopfbedeckung, Stofftier: Claudia Beil sammelt mit Leidenschaft alles rund um die Sau. © Gerda Gebel

Die Eichenkofenerin Claudia Beil sammelt seit 30 Jahren Schweine in allen Variationen. Mit einer Marzipan-Sau begann vor 30 Jahren ihre große Leidenschaft.

Erding – „Welches Schweinderl hätten’s denn gern?“, fragte einst Quizmaster Robert Lembke beim heiteren Beruferaten. Claudia Beil würde sie wohl am liebsten alle nehmen, doch Halt – alle Schweine schaffen es nicht in ihre Sammlung. „A bisserl was Besonderes muss es schon sein“, sagt die Eichenkofenerin lachend. 1000 Sammlerstücke hat die 57-Jährige mittlerweile daheim.

Die Schweinerei begann an Silvester vor mehr als 30 Jahren mit der sogenannten Ur-Sau. Zum Jahreswechsel brachte eine Freundin eine kleine Marzipan-Sau mit, die zur Stammesmutter einer ganzen Dynastie werden sollte. Einen Tag später erhielt Claudia Beil zu Neujahr ein Glücksschweinchen von ihrer Mama – da waren es schon zwei. . . Die Vermehrung schritt schleichend voran. Mal fand sich eine Sau in einem Geschäft, mal bekam sie eine geschenkt. Das Regal in der Küche füllte sich zusehends.

„Das ist wie Magie. Die Schweine haben mich gesucht, oder ich habe sie gefunden“, sagt die begeisterte Sammlerin. Schön ist die Sammlung, aber beim Putzen störte sie, denn die Schweinderl müssen einzeln mit einem Pinsel abgestaubt werden. Da war für Beil klar: Eine Vitrine muss her. „Die erste hat mir mein lieber Ehemann Jürgen im Gang aufgestellt, mittlerweile sind es schon vier“, erzählt sie schmunzelnd. Da tummeln sich die Schweine in allen Größen und Materialien – von der winzigen Swarowski-Sau bis zum riesigen gestrickten Kuschelschwein. Und alle haben eine Geschichte. Da ist die Rocker-Sau mit stilechter Motorradbrille, die die Kreisvorsitzende der Erdinger Unternehmerfrauen im Handwerk von ihren Kolleginnen bekommen hat. Oder der hölzerne Brillenhalter in Schweineform, daneben Eieruhr, Handyhülle, Taschenlampe, Spitzer – überall grüßt die Sau. Liebevoll zieht Claudia Beil am Schweine-Hampelmann, blättert durch den Schweinekalender und schüttelt die Schneekugel mit Schwein.

„Schweine sind schon immer meine Lieblingstiere“, sagt sie. Aufgewachsen in Langengeisling, wo es gegenüber einen Schweinestall gab, habe sie schon als Kind gern die kleinen Ferkel auf den Arm genommen. Keine Frage, dass sie in der Schule als Thema für ein Referat das Schwein gewählt hat: „Das sind sehr intelligente Tiere und sehr verschmust.“

Auch mit dem Innenleben der Borstentiere kennt sich die gelernte Metzgerei-Fachverkäuferin aus. „Meine Großeltern hatten eine Metzgerei. Mein Papa war zwar gelernter Polizist, hat aber später als Verkaufsfahrer bei der Fleischwarenfabrik F.X. Mayr gearbeitet, da durfte ich als Kind öfters mitfahren“, erzählt Beil.

Auch Ehemann Jürgen beschenkt sie regelmäßig mit neuen Sammlerstücken, vom Riesen-Schwein der Firma Steiff über die klitzekleine Plüschsau bis zum silbernen Halsketterl mit Schweineanhänger. Nicht alle passen in die Vitrinen, wo mittlerweile 1000 Exemplare stehen. Die vier Granit-Schweine etwa finden nur im Garten Platz.

Seit drei Monaten ist Claudia Beil stolze Oma der kleinen Aurelia. Auch für sie steht schon ein Bobbycar in Schweineform bereit. Für Spiele ist ebenfalls gesorgt, vom Kartenspiel „Drecksau“ bis zur „Schweinchenrallye“ ist alles auf Lager.

Nicht zu übersehen ist ein großes Sparschwein in der Küche: Das ist meine Bahamas-Sau“, erzählt die Eichenkofenerin. Darin sammelt sie Geld für einen Urlaub auf den Bahamas, wo auf einer kleinen Insel auch zahme Schweine am Strand leben. „Schwimmen mit den Schweinen, das wäre mein Traum“, schwärmt Beil und spekuliert: „Vielleicht war ich in einem früheren Leben mal ein Schwein?“

Neben Schweinen aus Stoff, Wolle, Filz, Metall, Holz, Glas und Bügelperlen ist auch ein wohlbekannter Artgenosse in der Sammlung vertreten: der Schweinehund, der auf einem Hundekörper einen Schweinekopf trägt. Er kann seine Besitzerin aber nicht von ihren vielfältigen Aktivitäten abhalten. So unternimmt Claudia Beil regelmäßig mehrwöchige Wanderungen auf dem Jakobsweg. Immer mit dabei ist ein kleines Stoffschwein, „das ist dann mein Stück Heimat“, sagt die erfahrene Pilgerin.

Keine Pilgerreise, aber ein Muss war für die Schweinefreundin ein Besuch in – logisch – Schweinfurt. Bei einem Landeskongress der bayerischen Unternehmerfrauen, deren Vorsitzende sie seit 2018 ist, genoss sie auch eine Führung in der Stadt der Schweine, die dort an vielen Plätzen zu finden sind.

Selbst aus Hamburg kann Claudia Beil ein „schweinisches Erlebnis“ berichten. Unabdingbar war für sie ein Besuch in einem Restaurant der Gastrokette Schweinske, die die Schweineschnauze schon im Logo führt. Gläser, Geschirr, Servietten – alles steht dort im Zeichen des Schweins und würde perfekt in ihre Sammlung passen. Auf die Frage, ob sie denn eine Ausstattung davon kaufen könnte, wollten die Mitarbeiter natürlich den Hintergrund wissen. Beil erzählte von ihrer Sammlung und bekam ein Rundumpaket für daheim geschenkt – von der Speisekarte über Gläser, Geschirr bis zu Ketchup und Majo.

Für die Sammlerin sind mit den unterschiedlichen Exemplaren viele Erinnerungen verbunden, sei es an den Ort oder den Schenkenden. Köstlich amüsieren kann sie sich auch über Kuriositäten wie den Corona-Mundschutz mit Schweineschnauze, die Schweine-Pantoffeln oder die Wintermütze mit Ringelschwänzchen.

Nur bei einer Sau versteht sie keinen Spaß: „Ich will keinesfalls ein lebendes Mini-Schwein“, sagt sie entschlossen. Das kleine Borstenvieh wäre zwar ein idealer Spielgefährte für Familienhund Paula, doch Claudia Beil und ihr Mann Jürgen sind sich einig: „Das geht zu weit.“ Nicht dass sich das putzige Mini-Schwein zur Zwei-Zentner-Sau entwickelt, die dann mit auf dem Sofa sitzt.