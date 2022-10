Sandra Angermaier ist neue Kreisheimatpflegerin

Von: Hans Moritz

Das jüngste Projekt von Sandra Angermaier (2. v. l.): Im neuen Eingangsgebäude des Bauernhausmuseum richtete sie eine historische Gesindestube ein. Nun wird die Erdingerin Kreisheimatpflegerin. © Peter Bauersachs

Der Landkreis Erding hat eine neue Kreisheimatpflegerin: Auf Wolfgang Schierl und den zuletzt 15 Jahre lang amtierenden Hartwig Sattelmair folgt nun Sandra Angermaier.

Erding - Diese Personalie gab Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) gestern Nachmittag im Kreistag bekannt. Die Bestellung – „Sie war die einzige Bewerberin“ – erfolgte so kurzfristig, dass der Kreistag nicht offiziell zustimmen konnte. Daher wird Angermaier zunächst nur kommissarische Kreisheimatpflegerin. Offiziell erfolgt die Berufung dann in der nächsten Sitzung.



Die Zeit drängte, denn bekanntlich kann ohne Kreisheimatpflegerin der Kultur- und Umweltpreis nicht verliehen werden, da der jeweilige Amtsinhaber dem Vorprüfungsgremium angehört. Sichtlich erleichtert teilte Bayerstorfer in der Sitzung mit: „Es wird den Kulturpreis heuer geben.“



In der örtlichen Kulturszene ist Angermaier bestens bekannt. Ihre Ausbildung absolvierte sie nach den Worten des Landrats beim Erzbischöflichen Ordinariat München-Freising. Sie arbeitete zunächst in der Liegenschaftsverwaltung, ehe sie im Jahr 2000 ins Kunstreferat der Diözese wechselte.



2009 organisierte sie erstmals die Ausstellung „Auf Weihnachten zu“. Daraus ist mittlerweile gemeinsam mit dem Katholischen Bildungswerk ein beliebter Adventskalender mit täglich wechselnden kurzen Veranstaltungen geworden.



Zudem ist die neue Kreisheimatpflegerin Geschäftsführerin des Kreisvereins für Heimatschutz und Denkmalschutz und organisiert in dieser Rolle zahlreiche Veranstaltungen und Führungen. Zuletzt richtete sie kürzlichen im neuen Eingangsgebäude des Bauernhausmuseums in Erding eine originalgetreue Gesindestube ein. Angermaier hat eine Tochter und lebt in Erding. ham