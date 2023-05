Erdingerin (19) ermordet - auch ihr Freund (22) ist tot

Von: Hans Moritz

Auf einem Feldweg bei Sauerlach spielte sich das Drama mit zwei Toten ab. Die junge Frau dürfte von ihrem Freund ermordet worden sein. © Thomas Gaulke

Eine 19-Jährige aus Erding ist am Samstagnachmittag in Sauerlach ermordet worden. Als dringend tatverdächtig gilt ihr Freund.

Erding/Sauerlach - Der 22-Jährige, der aus dem Landkreis Deggendorf stammt, verletzte sich nach der Tat vermutlich selbst so schwer, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Die Mordkommission der Münchner Kripo ermittelt.

Das Drama spielte sich in den Nachmittagsstunden auf einem gut einsehbaren, geraden Feldweg am nordöstlichen Rande der 6700-Einwohner-Gemeinde im Landkreis München ab. In der Nähe befindet sich ein Gehöft. Gegen 14.15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Münchner Polizei der Notruf von Zeugen ein, die den Körper der jungen Frau leblos auf dem Waldweg gefunden hatten. Es stellte sich heraus, dass de 19-Jährige aus Erding stammt. Hier ermitteln nun der Kriminaldauerdienst und die Mordkommission der Kripo Erding. Mehrere Medien berichten, dass die 19-Jährige erstochen worden ist.



Unweit des Fundorts der Leiche fanden die Beamten den schwer verletzten 22-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Münchner Klinik, wo er jedoch am Samstagabend verstarb. Die Verletzungen soll er sich selbst beigebracht haben.



Der Tatort wurde am Samstagabend wieder freigegeben, nachdem ihn die Feuerwehr gereinigt hatte. Bild berichtet von einem lautstarken Streit in einem Restaurant im Sauerlacher Bahnhof. Ob der mit dem Mord zu tun hat, wird noch ermittelt, ebenso, welchen Bezug beide zu Sauerlach hatten. ham